A competidora mais rápida do mundo no desafio do cubo mágico é Lian Yunzhi, uma menina de seis anos nascida na província chinesa de Sichuan.

Em uma competição de três dias que terminou na segunda-feira (21), ela bateu o recorde mundial feminino duas vezes.

Yunzhi obteve o tempo médio de 4,52 segundos em sua primeira prova. Em outro dia de torneio, ela tentou novamente, e conseguiu reduzir sua média para 4,27 segundos.

O primeiro resultado já a tornava a mulher mais rápida do mundo na modalidade; o segundo a isola como recordista global.

Os vídeos publicados pela GanCube, marca de cubos mágicos de alta performance para speedcubing, mostram a menina compenetrada e séria durante a resolução.

Depois de completar o desafio, ela abre um sorriso, satisfeita com o desempenho.

Em cada prova, o participante tem três tentativas para resolver um cubo mágico 3×3. Depois, calcula-se o tempo médio com base em todas as tentativas, e essa média é registrada como pontuação final.

A família Lian disse à imprensa chinesa que Yunzhi pratica assiduamente há um ano e dedica até três horas por dia ao cubo. Ela já aprendeu mais de 1.300 algoritmos que facilitam a resolução do desafio.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por robertosouza. Veja o vídeo: Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ContilNet Notícias (@contilnetnoticias)

Conteúdo Original / Fonte: robertosouza