Meta afirma que seu agente de IA pode fazer coisas por você. Eu testei

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Foi uma tarde agitada para Pip, o agente de IA que tenho usado no aplicativo Muse da Meta.

A plataforma, lançada pela Meta em 8 de setembro, reservou um encontro romântico na sexta-feira à noite e criou um cronograma para minha mudança. Também enviou um e-mail para um amigo sobre uma viagem no mês que vem e elaborou um documento de planejamento com lugares que queremos visitar.

Um avatar ao estilo Pixar digitava em um laptop na parte superior da tela para me avisar que meu assistente de IA, cujo nome eu escolhi, estava trabalhando arduamente.

Os chatbots, como o ChatGPT, mudaram a forma como as pessoas encontram informações e obtêm respostas para suas perguntas. Agora, gigantes da tecnologia estão tentando desenvolver assistentes de IA capazes de lidar com tarefas complexas, com o objetivo de que um usuário possa dar um comando amplo como “fazer minhas compras da semana” e seguir com seu dia normalmente.

Atualmente, o Muse é o aplicativo gratuito mais popular na App Store do iPhone e já foi baixado mais de 2,5 milhões de vezes desde o seu lançamento, de acordo com a empresa de inteligência de mercado Sensor Tower. É a mais recente e promissora tentativa da Meta de rivalizar com chatbots populares como o ChatGPT da OpenAI e o Gemini do Google.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, deverá compartilhar mais detalhes sobre sua visão para o Muse e os planos da empresa para inteligência artificial durante a conferência Connect.

Talvez o mais importante seja a questão de saber se as pessoas confiarão à Meta informações ainda mais pessoais: a ascensão do Muse nas lojas de aplicativos ocorre depois que os óculos inteligentes da empresa geraram controvérsia e preocupações com a privacidade.

“Embora o feedback (em relação ao Muse) tenha sido positivo, a privacidade e a confiança continuam sendo considerações essenciais para uma adoção mais ampla”, escreveram analistas do Bank of America em uma nota de pesquisa na terça-feira.

O Muse oferece mais orientações aos usuários em comparação com o ChatGPT ou o Gemini, que podem parecer uma tela em branco.

O aplicativo Muse possui cinco abas: o chat principal para comunicação com o agente, um feed personalizável com seus interesses e prioridades, uma aba de Ideias com exemplos de prompts, uma lista de metas a serem acompanhadas com base em conversas anteriores e uma seção para arquivos e mídias.

Para minha próxima mudança para um novo apartamento, contei à Muse o que ainda precisava empacotar, quanto tempo tinha antes da mudança e que queria empacotar em pequenos intervalos.

O agente de IA fez uma lista do que levar na mala para cada dia desta semana, juntamente com o tempo que eu deveria gastar arrumando as malas diariamente. Ele também deu dicas gerais, como separar uma mala específica para a primeira noite no meu novo apartamento com todos os meus itens essenciais.

Assim como outros agentes de IA, ele é bom em tarefas de planejamento que geralmente exigem uma combinação de pesquisas no Google, comunicação com amigos ou familiares e reservas.

Depois de conectar meus aplicativos do Google ao Muse, instruí o agente a enviar um e-mail para uma amiga sobre o que ela tinha em mente para nossa viagem a Cape May, Nova Jersey, no mês que vem. Quando ela respondeu, pedi ao Muse que organizasse as recomendações de restaurantes dela em um documento do Google bem elaborado, juntamente com opções alternativas semelhantes.

Uma coisa que me impressionou foi a capacidade do Muse de entender e comunicar os obstáculos nas tarefas. Quando tive problemas para comprar um frasco de xampu, ele analisou o site para descobrir o motivo. (Descobri que a loja da qual ele estava tentando comprar era uma loja de produtos de beleza que exige um número de licença profissional).

O Muse usa um computador virtual na nuvem para tarefas como essa, o que significa que ele está navegando na web para realizar a tarefa atribuída. Você pode vê-lo navegando em sites e participar a qualquer momento.

No entanto, outros agentes de IA, como o ChatGPT e o Gemini, conseguem lidar com tarefas semelhantes e, às vezes, fornecem respostas mais detalhadas.

O Muse também serviu como um lembrete de que a IA ainda não está pronta para lidar com tudo. Quando pedi uma lista de lugares para ir em um encontro romântico, ele sugeriu duas opções no meu bairro que estavam fechadas há anos.

Em um caso específico, o Muse pareceu exagerar suas capacidades.

Em sua lista de ideias para anúncios, a Muse sugeriu negociar no Facebook Marketplace: “Quando encontro o anúncio certo, envio uma mensagem ao vendedor, negocio o preço em comparação com anúncios semelhantes e combino um horário e local”, dizia a aba “Ideias” do aplicativo.

Mas quando tentei isso, o Muse disse que não conseguia enviar mensagens diretamente aos vendedores. Em vez disso, ele analisaria os anúncios e redigiria uma mensagem para eu enviar e negociar um preço mais baixo.

Um porta-voz da Meta afirmou que a descrição na lista de ideias de prompts está correta e que a Muse pode negociar com os vendedores dentro dos parâmetros definidos pelo usuário.

Fazer compras manualmente também costuma ser mais fácil, principalmente devido às restrições que impedem os bots de rastrear sites. A Amazon impede que o Muse navegue em sua loja online, embora o agente da Meta ainda consiga obter links de produtos por meio de mecanismos de busca.

Embora a Muse conseguisse navegar no site da Target, eu ainda precisei inserir meus dados pessoais manualmente porque a loja bloqueou cliques automáticos no momento do pagamento. (A Muse usa o serviço de carteira digital Link, da Stripe, para compras, que, segundo a empresa, gera um cartão de uso único para evitar o compartilhamento do número do seu cartão de crédito.)

A Meta e suas concorrentes estão apostando seu futuro em agentes de IA em um momento em que os consumidores estão cada vez mais céticos em relação à tecnologia.

Aproximadamente dois terços dos adultos americanos dizem que a IA está avançando rápido demais, e mais americanos preveem que a IA terá um impacto negativo na sociedade do que positivo, de acordo com um relatório do Pew Research Center de junho.

Há também a questão da privacidade e se os consumidores confiarão na Meta para gerenciar informações de pagamento e acessar aplicativos em seu nome, especialmente após o escândalo da Cambridge Analytica . E não se trata apenas da Meta; 41% dos americanos disseram ter pouca ou nenhuma confiança em grandes empresas de tecnologia, segundo uma pesquisa do Gallup publicada em julho.

“Os agentes de IA são frequentemente apresentados como assistentes pessoais úteis, mas para atingirem seu potencial máximo, geralmente precisam de uma enorme quantidade de dados privados para funcionar”, disse Miranda Bogen, diretora do Laboratório de Governança de IA do Centro para Democracia e Tecnologia, à CNN por e-mail. O fato de os agentes serem projetados para agir com base nessas informações significa que o nível de exigência para as medidas de segurança é ainda maior, acrescentou ela.

A Meta afirmou que desenvolveu o Muse para ser “seguro, protegido” e “privado”, e que ele funciona em um computador dedicado baseado em nuvem, inacessível a outros agentes. A empresa também afirmou que o Muse não tem acesso às senhas ou aos métodos de pagamento dos usuários.

Empresas de IA afirmam que agentes de IA são ideais para compras online. No entanto, a empresa de pesquisa de mercado Gartner descobriu que 64% dos consumidores acreditam que os agentes de IA para compras beneficiarão mais as corporações e marcas do que os consumidores.

E apesar do sucesso inicial do Muse na App Store, uma pesquisa da empresa de pesquisa Emarketer sugere que o ChatGPT e o Gemini são, de longe, os assistentes de IA mais usados ​​nos Estados Unidos. Quando perguntados sobre quais ferramentas de IA preferem ou usam com mais frequência, 33,7% dos entrevistados disseram ChatGPT, enquanto 18,2% disseram Gemini e 4,7% disseram Meta AI, informou a empresa em julho.

Ainda assim, Muse é a melhor chance que a Meta tem até agora de representar uma concorrência séria. Pelo menos por enquanto.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por vitoriagomez.

Conteúdo Original / Fonte: vitoriagomez