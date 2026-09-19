Millwall abre 2 a 0, mas toma empate do West Ham em clássico na Inglaterra

Compartilhar matéria

Após 14 anos, o Dockers Derby (Dérbi dos Estivadores) voltou a acontecer na Inglaterra. Na manhã deste sábado (19), Millwall e West Ham empataram por 2 a 2 em partida válida pela 8ª rodada da Championship, a segunda divisão inglesa.

Os Lions, mandantes do duelo, fizeram um primeiro tempo melhor e foram para o intervalo com uma vantagem de dois gols, graças aos tentos de Taylor e Neghli.

Na segunda etapa, os Irons melhoraram e buscaram o empate de forma relâmpago, com dois gols sem seis minutos. Kanté, de fora da área, diminuiu e aos 35 Mavropanos subiu mais alto do que a zaga rival e empatou o duelo.

Nos minutos finais, Kanté ainda foi expulso por fazer falta para impedir o terceiro gol do Millwall. Mesmo com um a menos, o West Ham conseguiu segurar o empate na casa do rival no 100º dérbi da história entre os clubes.

Com o resultado, o West Ham chegou a 15 pontos e segue, de forma provisória, na liderança da Championship. O Millwall, por sua vez, é o 10º, com 11 pontos.

Acompanhe Esportes nas Redes SociaisTópicosFutebol internacionalWest Ham

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por raulmoura.

Conteúdo Original / Fonte: raulmoura