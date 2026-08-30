Mirassol x Palmeiras: onde assistir

Neste domingo (30), Mirassol e Palmeiras entram em campo para disputar partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo está previsto para começar às 18h30 (horário de Brasília) no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol.

O Mirassol é o mandante do jogo de hoje e acumula 24 pontos em 24 partidas disputadas até aqui e está na 17ª posição. O time empatou com o Santos em 1×1 na última rodada.

Já o Palmeiras acumula 51 pontos em 24 partidas disputadas até aqui e é o atual líder da competição. Na rodada anterior, ganhou de 4 a 1 do Vasco.

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Onde assistir Palmeiras x Mirassol

A partida do Brasileirão 2026 terá transmissão ao vivo exclusiva do Prime Video.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Giovanna Sutto.

Conteúdo Original / Fonte: Giovanna Sutto