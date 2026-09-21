Morador de Pelotas mostra nas redes estragos causados por tempestade

© Rafael Cunha/Arquivo Pessoal

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O morador da cidade gaúcha de Pelotas Rafael Cunha foi uma das muitas vítimas da tempestade que atingiu o Rio Grande do Sul nesta madrugada de segunda-feira (21). Cunha postou nas redes sociais imagens da própria casa, no bairro Laranjal, parcialmente destruída.

“A tempestade arrancou o telhado todo do segundo andar da minha casa, que é um sobrado. As telhas voaram para a casa do meu vizinho e quebraram todo o telhado dele. Caiu telha em cima do carro. Só não aconteceu uma tragédia por Deus mesmo, porque tinha uma mãe e uma filha nessa casa”, conta à Agência Brasil.

O desastre aconteceu por volta de 1h30 da manhã.

Os vídeos que Cunha colocou na internet dão a dimensão dos estragos. É possível ver a água inundando toda a sua residência, descendo pela escada, além da total ausência de telhado.

A ventania e as chuvas atingiram também outros imóveis na região onde Cunha vive. Um prédio caiu no centro de Pelotas. “A cidade está um caos hoje”, diz..

Rafael conta ainda que os moradores do bairro Laranjal não estão recebendo ajuda da prefeitura, do estado e nem da Defesa Civil local.

“Só dá telefone ocupado desde a 1h30 da manhã. Estou ligando para eles, para a Defesa Civil e para os bombeiros. A polícia não pode fazer nada e passa o número da Defesa Civil, que só dá ocupado”, lamenta.

Cunha não tem ideia do prejuízo material que terá, mas praticamente todos os seus móveis e outros pertences ficaram molhados. “Tenho uns R$ 2 mil em livros dentro de caixas que estão debaixo d´água. Muitas coisas de estante, de enfeite, coisas antigas que eu tinha. Tenho carne no congelador. Isso aí eu perdi tudo”, diz.

Segundo informação da Defesa Civil, a tempestade deixou ao menos quatro pessoas desaparecidas, quatro desabrigadas e 624 desalojadas. De acordo com o órgão, 64 municípios do Rio Grande do Sul enfrentaram problemas com o temporal. Na cidade de Hulha Negra o vento chegou a 126,7 km/h.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Agência Brasil