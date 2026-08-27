Moraes autoriza professor a dar aulas particulares à filha de Bolsonaro

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O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta quinta-feira (27) a entrada semanal de um professor particular na residência de Jair Bolsonaro (PL) para dar aulas de química e matemática Laura Bolsonaro, filha do ex-presidente.

Segundo a decisão, o professor Víctor de Souza poderá entrar no imóvel todas as sextas-feiras, das 14h30 às 16h30, exclusivamente para ministrar as aulas.

A defesa de Bolsonaro havia pedido acesso do profissional. Na terça-feira (25), Moraes permitiu excepcionalmente uma primeira aula e determinou que os advogados informassem os dias e horários em que os encontros ocorreriam de forma regular.

No dia seguinte, a defesa comunicou ao STF que as aulas seriam realizadas às sextas-feiras, durante duas horas.

Moraes determinou que o professor cumpra as regras e os procedimentos de segurança estabelecidos para entrada e permanência na residência e siga as orientações dos agentes responsáveis pela segurança do local.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por fernandafonseca.

Conteúdo Original / Fonte: fernandafonseca