28/08/2026
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Multiplan (MULT3) levanta R$ 300 milhões via CRIs

Por InfoMoney
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Multiplan (MULT3) levanta R$ 300 milhões via CRIs

A Multiplan (MULT3) concluiu nesta quinta-feira (27) a captação de R$ 300 milhões por meio da oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) da 627ª emissão, em série única, lastreados em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.

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Segundo a Multiplan, os recursos serão integralmente utilizados para o pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à construção, expansão, desenvolvimento, reforma ou aquisição de participação, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Felipe Moreira.

Conteúdo Original / Fonte: Felipe Moreira
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