Murilo Huff e Gabriela Versiani celebram noivado em festa luxuosa; veja

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O cantor Murilo Huff, 30, e a influenciadora Gabriela Versiani, 28, celebraram o noivado em uma festa intimista — porém luxuosa —, nesta terça-feira (22). Em fotos publicadas nas redes sociais, os dois aparecem em uma cerimônia que selou o pedido de casamento.

“Por uma vida inteira de nós, com Deus sendo sempre o centro do nosso amor”, ela escreveu. Para o dia, ela escolheu um vestido da grife australiana Rachel Gilbert e sapatos da designer Luiza Barcelos.

A festa aconteceu no restaurante Íz, em Goiânia, e teve uma decoração com flores copo-de-leite e velas.

O pedido de casamento aconteceu no dia 5 de agosto de 2025, mas os pombinhos escolheram celebrar o momento mais de um ano depois.

Gabriela e Huff estão namorando desde junho de 2023. Este é o segundo relacionamento do sertanejo, que também namorou a cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo.

A influenciadora viveu romances com o funkeiro Kevinho por mais de dois anos e com a DJ Barbara Labres em 2018.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist