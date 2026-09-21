Não vou apoiar Lula nem Flávio no 2º turno, diz Cury

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“Vou deixar muito claro, nós vamos para o segundo turno e eu não vou apoiar nem Lula da Silva, zero. E nem vou apoiar o Flávio Bolsonaro”, disse à imprensa antes do debate presidencial do Flow Podcast.

Cury também pontuou que deseja acabar com a “indústria de ódio” que se instalou no Brasil e voltou a falar que quer governar para os dois lados, caso eleito em outubro.

“Faz 8 a 10 anos que a direita chama a esquerda de esquerdopata que não gosta de trabalhar, alguns dizem até que são vagabundos, que não ama a religiosidade e que não respeita a liberdade de expressão. E também ao contrário, a esquerda fala que a direita não valoriza os direitos humanos, é fascista e não se preocupa com os pobres”, disse.

“Essa indústria do ódio destruiu a nação brasileira. E eu quero deixar muito claro, a minha proposta é para governar os dois, porque se nós continuarmos desse jeito, o país não suporta mais, ele não vai se desenvolver e nós vamos continuar com essa guerra de egos, essa indústria do ódio”, prosseguiu.

Em ocasiões anteriores, ao ser questionado sobre qual dos dois nomes apoiaria em um segundo turno, o candidato se esquivava e se projetava na situação.

Em sabatina à CNN no início do mês, ao falar de Flávio, Cury disse que o senador que teria que apoiá-lo em uma segunda rodada de votação.

“Provavelmente nós vamos para o segundo turno, estamos rompendo essa bolha, no Nordeste, inclusive”, declarou.

Pesquisa Quaest divulgada nesta noite mostra o candidato do Avante com 6% das intenções de voto para o primeiro turno do pleito de outubro. Ele aparece na terceira colocação. De acordo com os dados, Lula tem 37%, enquanto Flávio marca 33%.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leticiamoreira.

Conteúdo Original / Fonte: leticiamoreira