Naufrágio no norte de Chipre deixa 7 mortos e vários desaparecidos

NICÓSIA, 30 Ago (Reuters) – Pelo menos sete pessoas morreram e 23 estão desaparecidas depois que um ferry que transportava cerca de 270 passageiros e tripulantes virou ao largo do norte de Chipre neste domingo, deixando os sobreviventes agarrados ao casco virado.
A embarcação, de propriedade privada, partiu do porto de Kyrenia às 12h30 (horário local) e imediatamente começou a encher de água por motivo desconhecido, informaram as autoridades. Ela seguia em direção ao porto turco de Tasucu, na província de Mersin, no leste do Mediterrâneo.
O desastre ocorreu bem próximo à costa de Kyrenia, um popular destino de férias tanto para moradores locais quanto para turistas. O ferry envolvido, um catamarã, era um dos vários serviços de transporte marítimo que ligam o norte de Chipre à Turquia diariamente.
Comece agora!
O líder cipriota turco Tufan Erhurman disse que 237 pessoas foram resgatadas com vida, enquanto sete morreram e 23 ainda estão desaparecidas.
Suíça: Tiroteio em rave deixa um morto e cinco feridos
As informações são de que o agressor continua foragido
Reconstrução do Nepal após enchentes pode custar até R$ 26 bi; mortos chegam a 676
O desastre foi provocado pelo colapso de uma geleira ocorrido na quarta-feira (26), que desencadeou uma inundação repentina e destruiu cidades
“Resgatamos 237 pessoas com vida. No entanto, também recuperamos sete pessoas que perderam a vida. Estamos profundamente tristes com isso”, disse Erhurman à CNN Turk em uma transmissão ao vivo.
Imagens de vídeo mostravam pessoas com coletes salva-vidas vermelhos sentadas ou em pé sobre a embarcação virada, enquanto as autoridades mobilizavam a guarda costeira e embarcações particulares para ajudá-las a chegar à costa.
“Ainda não conseguimos localizar 23 pessoas. As equipes de busca e resgate estão trabalhando intensamente para encontrá-las”, disse Erhurman.
“Se ainda houver pessoas dentro da embarcação, chegar até elas não parece fácil no momento. Também estão sendo feitos esforços utilizando outras tecnologias para alcançá-las.”
Chipre foi atingido por tempestades violentas no sábado, com uma pessoa morrendo depois que seu veleiro se chocou contra rochas em mar agitado no sudeste da ilha.
Continua depois da publicidade
Questionado sobre a causa do naufrágio, Erhurman mencionou a tempestade de sábado, mas afirmou que as condições climáticas eram consideradas adequadas para a viagem.
“Há um grande sentimento de choque aqui. Isso não é algo que já tenhamos vivenciado antes… estamos extremamente tristes. Todos estão fazendo tudo o que podem e envidando todos os esforços”, disse ele, falando do centro de crise instalado na área.
O primeiro-ministro cipriota-turco, Unal Ustel, afirmou que uma grande operação de resgate está em andamento.
Continua depois da publicidade
“Nossa única prioridade neste momento é a vida humana. Todas as instituições do nosso Estado, nossas forças de segurança, nossas equipes de saúde e nossas equipes de busca e resgate estão no local, em total coordenação”, disse ele aos repórteres após presidir uma reunião do comitê de gestão de crises.
(Reportagem de Daren Butler e Michele Kambas;)
Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.