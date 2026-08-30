Naufrágio no norte de Chipre deixa 7 mortos e vários desaparecidos

NICÓSIA, 30 Ago (Reuters) – Pelo menos sete ⁠pessoas morreram e 23 estão desaparecidas depois que ⁠um ferry que transportava cerca de 270 passageiros e tripulantes virou ‌ao largo do norte de Chipre neste domingo, deixando os sobreviventes agarrados ao casco virado.

A embarcação, de propriedade privada, partiu do porto de ‌Kyrenia às 12h30 (horário local) e imediatamente começou a encher de água por motivo desconhecido, informaram as autoridades. Ela seguia em direção ao porto turco de Tasucu, na província de Mersin, no leste do Mediterrâneo.

O desastre ocorreu bem próximo à costa de Kyrenia, um popular destino de férias tanto para ⁠moradores ‌locais quanto para turistas. O ferry envolvido, um catamarã, era um ⁠dos vários serviços de transporte marítimo que ligam o norte de Chipre à Turquia diariamente.

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O líder cipriota turco Tufan Erhurman disse que 237 pessoas foram resgatadas com vida, enquanto sete morreram e 23 ainda estão desaparecidas.

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O desastre foi provocado pelo colapso de uma geleira ocorrido na quarta-feira (26), que desencadeou uma inundação repentina e destruiu cidades

“Resgatamos 237 pessoas com vida. No entanto, também recuperamos ​sete pessoas que perderam a vida. Estamos profundamente tristes com isso”, disse Erhurman à CNN Turk em uma transmissão ao vivo.

Imagens de vídeo ​mostravam pessoas com coletes salva-vidas vermelhos sentadas ou em pé sobre a embarcação virada, enquanto as autoridades mobilizavam a guarda costeira e embarcações particulares para ajudá-las a chegar à costa.

“Ainda não conseguimos localizar 23 pessoas. As equipes de busca e resgate estão trabalhando intensamente para encontrá-las”, ‌disse Erhurman.

“Se ainda houver pessoas dentro da embarcação, ​chegar até elas não parece fácil no momento. Também estão sendo feitos esforços utilizando outras tecnologias para alcançá-las.”

Chipre foi atingido por tempestades violentas no sábado, com uma pessoa morrendo ⁠depois que seu veleiro ​se chocou contra rochas ​em mar agitado no sudeste da ilha.

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Questionado sobre a causa do naufrágio, Erhurman mencionou a ⁠tempestade de sábado, mas afirmou que ​as condições climáticas eram consideradas adequadas para a viagem.

“Há um grande sentimento de choque aqui. Isso não é algo que já tenhamos vivenciado antes… estamos extremamente tristes. ​Todos estão fazendo tudo o que podem e envidando todos os esforços”, disse ele, falando do centro de crise instalado ​na área.

O primeiro-ministro cipriota-turco, ⁠Unal Ustel, afirmou que uma grande operação de resgate está em andamento.

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“Nossa única prioridade neste momento ⁠é a vida humana. Todas as instituições do nosso Estado, nossas forças de segurança, nossas equipes de saúde e nossas equipes de busca e resgate estão no local, em total coordenação”, disse ele aos repórteres após presidir uma reunião do comitê de gestão de crises.

(Reportagem de Daren Butler e Michele ​Kambas;)

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.

Conteúdo Original / Fonte: Reuters