Neymar se recupera de gripe e é relacionado para Santos x Corinthians

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Recuperado de uma gripe, Neymar está relacionado pelo Santos para o clássico contra o Corinthians, que acontece neste domingo (30), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 do Peixe havia sido poupado do treino de sexta-feira (28) por conta de um quadro gripal, mas neste sábado (29) trabalhou com os companheiros no gramado do CT Rei Pelé.

Neymar volta à equipe depois de ter ficado fora do clássico diante do Palmeiras, no NuBank Park, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que terminou com vitória alviverde por 3 a 0.

De acordo com o técnico do Santos, Cuca, o jogador foi poupado em razão da sequência de jogos do Peixe. Contudo, o próprio Neymar foi às redes sociais dizer que estava à disposição da comissão técnica, que optou por não utilizá-lo.

O duelo com o Corinthians acontece em momento delicado para o Santos no Campeonato Brasileiro.

O time ocupa a 14ª posição, com 26 pontos, apenas dois à frente do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

A equipe comandada por Cuca também busca a primeira vitória em clássicos na temporada. Em sete confrontos contra os principais rivais em 2026, o Santos soma quatro empates e três derrotas.

Os relacionados do Santos para o clássico com o Corinthians

Relacionados do Peixão para o clássico! 📋 pic.twitter.com/lttXF1dJ4p — Santos FC (@SantosFC) August 29, 2026

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por brunorodrigues.

Conteúdo Original / Fonte: brunorodrigues