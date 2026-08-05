Novas explosões são registradas em incêndio em indústria química em SP

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Novas explosões foram registradas na noite desta terça-feira (5) durante o incêndio que atinge uma indústria química em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo.

Imagens gravadas a partir das 19h mostram novas labaredas de grande altura e explosões no local, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros seguem trabalhando para controlar o fogo.

Segundo a corporação, 24 viaturas e 59 bombeiros atuam na operação neste momento.

De acordo com os bombeiros, as explosões não são causadas pela ruptura de tanques ou outros equipamentos, mas pelo próprio comportamento dos líquidos inflamáveis atingidos pelas chamas.

Quando esses produtos são aquecidos, eles liberam vapores inflamáveis que formam nuvens de gás. Ao entrarem em contato com uma fonte de ignição e com o oxigênio do ar, essas nuvens entram em combustão, produzindo explosões e novas chamas.

Se esses vapores ficam confinados em ambientes fechados, a pressão interna aumenta até romper tampas, portas ou outras estruturas, provocando explosões ainda mais intensas.

Segundo os bombeiros, esse fenômeno pode continuar ocorrendo enquanto houver líquidos inflamáveis sendo aquecidos ou queimando no interior da indústria.

O incêndio começou na tarde de terça-feira (4), por volta das 15h30, em uma unidade localizada na Estrada do Bonsucesso, no bairro Rio Abaixo.

Até o momento, foi registrado o atendimento de um homem que sofreu uma convulsão e foi encaminhado a uma unidade de saúde. Não há informação sobre novos feridos. As equipes permanecem no local trabalhando para extinguir totalmente o incêndio.

Impactos na região

Moradores da região deixaram suas residências por precaução após explosões registradas em galerias de águas pluviais e dispositivos de drenagem das ruas próximas ao incêndio, provocadas pela presença de vapores inflamáveis.

Até o momento, cerca de 80 pessoas que moram nos arredores precisaram deixar suas casas.

Segundo o Governo de São Paulo, equipes da Defesa Civil Estadual estiveram no local na terça-feira para acompanhar a ocorrência, verificar o perímetro de segurança e apoiar tecnicamente as ações conduzidas pelo município.

Foi feita vistoria no abrigo preventivo instalado no Centro de Convivência Municipal, que foi preparado para receber mais de 50 famílias. Até o momento, a utilização do espaço não foi necessária, já que as famílias que estão fora de casa optaram por permanecer na casa de parentes e amigos.

Além disso, empresas localizadas no entorno da indústria foram evacuadas preventivamente e o perímetro de segurança foi isolado. A concessionária responsável pelo local também interrompeu o fornecimento de energia elétrica na região como medida de segurança.

A prefeitura informou que a Estrada do Bonsucesso e as vias de acesso permanecem interditadas, com atuação do Departamento de Trânsito e das forças de segurança no controle da circulação, enquanto a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e a Polícia Militar auxiliam na preservação da área e no cumprimento das orientações.

A orientação é que a população evite a área do incêndio e procure atendimento médico caso apresentarem sintomas como irritação intensa nos olhos ou na garganta, tosse persistente, falta de ar, dor no peito, tontura, náusea ou outros sinais de intoxicação.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por thomaz.sousa.

Conteúdo Original / Fonte: thomaz.sousa