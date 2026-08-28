Número de mortos no Nepal e na China passa de 490 após enchentes

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O número de mortos pelas inundações no Nepal subiu para 489, informou a polícia nepalesa na manhã desta sexta-feira (28). No lado chinês, cinco pessoas morreram, segundo a atualização mais recente divulgada pelas autoridades.

Mais de 1.300 pessoas foram dadas como desaparecidas. Equipes de resgate enfrentam dificuldades devido ao terreno montanhoso, às condições climáticas adversas, à destruição da infraestrutura e aos cortes de energia, entre outros obstáculos.

Dificuldade no resgate

A ameaça de novos deslizamentos de terra e inundações ao longo da devastada fronteira entre Nepal e China torna ainda mais perigosa a já difícil busca por sobreviventes, informou a Cruz Vermelha à CNN.

“Estamos extremamente preocupados com a possibilidade de uma nova inundação, mesmo enquanto as autoridades trabalham muito, muito intensamente para reabrir estradas que foram bloqueadas e atender comunidades que ainda não receberam assistência significativa”, disse David Fisher, chefe da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho no Nepal.

“Infelizmente, houve uma demanda muito alta por sacos para cadáveres.”

Dias após o desastre, muitas pessoas na área atingida pelas inundações ainda estão “muito desorientadas”, afirmou. Equipes de resgate e voluntários estão fazendo o possível para distribuir alertas sobre o risco de novas inundações às pessoas que ainda estão em estado de choque, disse Fisher à jornalista Kaitlan Collins, da CNN.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por marianacatacci.

Conteúdo Original / Fonte: marianacatacci