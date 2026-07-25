Olise no Real Madrid? Diretor do Bayern é direto sobre possível negociação

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O meia-atacante Michael Olise, do Bayern, é um dos principais alvos do Real Madrid para a próxima temporada. No entanto, o clube alemão não demonstra nenhum interesse em negociar o atleta, que é líder de assistências da Copa do Mundo e um de seus destaques.

Neste sábado (25), Christoph Freund, diretor do Bayern, foi categórico ao rechaçar qualquer possibilidade de saída do francês nesta janela de transferências. O dirigente reforçou a importância do camisa 11 para a equipe comandada por Vincent Kompany.

“Olise no Real Madrid? Isso não é um assunto para nós de forma alguma. Ele terá um papel importante para o FC Bayern novamente nesta temporada”, disse Christoph Freund.

Apesar de Olise ter contrato com o Bayern até junho de 2029, informações indicam que o jogador estaria animado com a possibilidade de jogar no Real Madrid, o maior campeão da Champions League.

Tudo teria começado com o próprio presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que expôs publicamente o sonho de contratar um grande craque. Posteriormente, foi revelado que o atleta em questão seria o francês.

Segundo o jornal L’Équipe, ainda durante a Copa do Mundo, Olise teria conversado com companheiros da Seleção Francesa, como Mbappé e Tchouaméni, para obter informações sobre o time merengue.

Trajetória e conquistas no Bayern

O meio-campista chegou ao futebol alemão em meados de 2024, após ser contratado junto ao Crystal Palace-ING por 45 milhões de euros. Desde então, ele acumulou um desempenho impressionante no Bayern.

Em 107 jogos, Olise marcou 42 gols e distribuiu 54 assistências. Em sua passagem pelos bávaros, o jogador conquistou dois títulos da Bundesliga, uma Copa da Alemanha e uma Supercopa nacional.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites