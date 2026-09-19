Onde assistir a Vasco x Coritiba pelo Brasileirão?

Vasco e Coritiba se enfrentam neste sábado (19), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

O Vasco ainda tenta se reerguer na competição, ocupando apenas a 17ª posição, a primeira da zona de rebaixamento. Na última rodada, venceu o Grêmio por 2 a 1, de virada, fora de casa.

Já o Coritiba é o 8º colocado, apesar de estar há duas partidas sem vencer. No último jogo pelo Brasileirão, empatou em 3 a 3 diante de seu maior rival, o Athletico Paranaense.

Comece agora!

Veja onde assistir Vasco x Coritiba

O jogo será transmitido exclusivamente pelo Amazon Prime Video (streaming).

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Amanda Garcia.

Conteúdo Original / Fonte: Amanda Garcia