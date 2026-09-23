Oruam tira tornozeleira eletrônica em vídeo após habeas corpus

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Após receber um habeas corpus, concedido pelo PJERJ (Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro), o rapper Oruam publicou um vídeo do momento em que retirou sua tornozeleira eletrônica nesta quarta-feira (23).

No vídeo, outra pessoa retira a tornozeleira do rapper, que ao retirar o objeto de sua perna, declara que “só tem a agradecer os fãs.” Veja:

Oruam era réu é investigado por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro ligados ao CV (Comando Vermelho). O pai do rapper, Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, e outras nove pessoas também estão sob investigação.

O habeas corpus de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o rapper Oruam, veio após pedidos já acatados da concessão para a mãe e o irmão dele, Lucas Nepomuceno e Márcia Nepomuceno.

No documento de concessão, o PJERJ explica que, assim como seu irmão, Oruam possui uma posição secundária e não de liderança na organização criminosa, fundamentando o argumento de que “ele não é apontado como liderança da organização criminosa, tampouco lhe é atribuída à função formal de comando”.

De acordo com o documento de decisão “tanto o paciente quanto o corréu Lucas, seu irmão, estão inseridos no chamado “núcleo familiar” de uma organização criminosa, o qual, além de intermediar ordens entre lideranças, seria beneficiário dos ganhos do grupo, gerindo-os de forma à “lavagem” dos ativos.”

A partir dessas análises, foi votado, de maneira unânime, que o caso de Mauro deveria seguir as mesmas condições de julgamento que foram realizadas com seu irmão, assim concedendo habeas corpus a Oruam.

*Sob supervisão de André Rigue.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por laurynamaral.

Conteúdo Original / Fonte: laurynamaral