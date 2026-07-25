PF prende quarteto com 1,7 tonelada de cocaína no Pará

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Quatro pessoas foram presas e mais de 1,7 tonelada de cocaína foi apreendida durante uma operação da Polícia Federal (PF), realizada em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira de Mato Grosso (Gefron/MT), na sexta-feira (24), no sudeste do Pará.

A ação ocorreu nos municípios de São Félix do Xingu e Tucumã e faz parte do combate ao tráfico interestadual de drogas.

Segundo a PF, o entorpecente foi encontrado escondido no teto de um veículo que seguia de São Félix do Xingu com destino ao município de Tucumã.

Durante a abordagem, os agentes localizaram a carga de cocaína, que totalizou mais de 1,7 tonelada. Os quatro ocupantes do veículo foram presos em flagrante.

A droga apreendida, os suspeitos e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Redenção, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária.

Os presos permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Federal não informou, até o momento, a identidade dos suspeitos.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anabertolaccini.

Conteúdo Original / Fonte: anabertolaccini