Pica-paus são flagrados durante ‘confusão’ intensa no interior de SP

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Um morador do terceiro andar de um prédio próximo ao Córrego Senhorinha, em São José dos Campos (SP), registrou dois pica-paus machos se bicando durante uma briga intensa.

No vídeo, é possível ver que a briga se iniciou em um galho, mas se intensificou ao ponto dos pássaros caírem no chão. Na cena da confusão, há um terceiro passarinho que estava próximo a dupla que entrou na “porradaria”, provavelmente a fêmea, mas segundo o homem que gravava a situação, o animal apenas testemunhou a confusão.

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Juliano Zucareli, que fotografa aves através da janela de seu apartamento com uma câmera PowerShot, comentou em sua publicação com o vídeo que havia um terceiro pássaro chamando os pica-paus, mas que não foi avistado.

O homem ainda conta que acompanhou a interação por 10 minutos, tempo suficiente para a briga se intensificar.

Juliano tem um perfil nas redes sociais com mais de mil seguidores, onde registra fotos e vídeos dos pássaros que vê da janela de seu apartamento, registrando mais de 100 espécies em apenas um ano.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Juliano Zucareli (@passarim_de_cidade)

*Sob supervisão de Thiago Félix

TópicosPássarosPica-Pau

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por laurynamaral

Conteúdo Original / Fonte: laurynamaral