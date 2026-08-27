Polícia Civil apreende adolescente por estupro coletivo de menina submetida ao ‘tribunal do tráfico’

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A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu, nesta quinta-feira (27), um adolescente envolvido no estupro coletivo de uma menina, de 13 anos, que foi submetida ao “tribunal do tráfico” do Terceiro Comando Puro, em São João de Meriti, município localizado na Baixada Fluminense.

O menor foi localizado e capturado em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, após trabalhos de inteligência da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de São João de Meriti.

Após essa apreensão, a polícia afirma que todos os alvos foram identificados.

Segundo nota da corporação, a apuração da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti apontou que seis adultos, incluindo uma mulher que segurou a vítima, e um adolescente participaram do abuso contra a jovem.

Além do menor apreendido nesta quinta-feira (27), três já haviam sido capturados em fevereiro e um em maio. Outro foi morto por bandidos e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as circunstâncias dessa morte. O último envolvido consta como desaparecido.

As investigações apontam que a adolescente morava nas proximidades da comunidade do Trio do Ouro, explorada pelo Terceiro Comando Puro, e frequentava o local, por ter parentes lá.

Na ocasião ela teria sido confundida por traficantes com outra menina, que seria namorada de um criminoso do Comando Vermelho.

Por conta disso, eles submeteram a jovem ao “tribunal do tráfico”, que a sentenciou ao estupro coletivo.

Após um dos criminosos entender o mal-entendido, ela foi liberada, mas com diversas lesões, que a obrigaram a procurar atendimento médico.

A Polícia Civil, através da DEAM, iniciou as investigações para identificar os envolvidos logo após ser comunicada sobre a situação.

TópicosRio de Janeirotráfico

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anaclaracampos.

Conteúdo Original / Fonte: anaclaracampos