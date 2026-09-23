23/09/2026
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Polícia procura suspeito que matou comerciante em assalto em Osasco

Por CNN Brasil
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Polícia procura suspeito que matou comerciante em assalto em Osasco

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A Polícia Civil tenta localizar um homem que roubou, nesta quarta-feira (23), uma loja de assistência técnica de celulares em Osasco, na Grande São Paulo, e matou o proprietário.  

Imagens do monitoramento de segurança foram cedidas à CNN Brasil e mostram o momento do crime. Veja: 

A Polícia Militar apontou que foi acionada para atender a ocorrência na Rua Benedito Alves Turíbio, localizada nos bairros de Padroeira e Jardim Veloso, em Osasco.  

As equipes do SAMU ainda atenderam o proprietário do estabelecimento, mas ele acabou não resistindo e faleceu no local.  

Enquanto ele era atendido, outras equipes da PM já buscavam por imagens e informações de testemunhas de locais próximos para tentar identificar e prender o autor, que fugiu em uma motocicleta. 

A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco.

*Sob supervisão de André Rigue.

TópicosOsascoRoubo

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anaclaracampos.

Conteúdo Original / Fonte: anaclaracampos
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