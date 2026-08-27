Por enquanto, acredito que Marcola pediu empréstimo para lobista, diz Lula

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (27), que, por enquanto, acredita que Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, seu ex-chefe de gabinete, pediu empréstimo para a lobista Roberta Luchsinger.

A PF (Polícia Federal) investiga a lobista e Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, por suposto tráfico de influência em inquéritos do STF (Supremo Tribunal Federal). A PF ainda identificou repasse, de valor não divulgado, da empresária a Marcola, ao analisar dados do celular de Roberta.

“Não é adequado, é totalmente errado e o Marcola sabe o erro que ele cometeu. Não é papel do chefe de gabinete. Ele disse que tomou 249 mil reais de empréstimo, é o que está na imprensa, só ele sabe a verdade. Quando tiver uma acareação entre os dois, vai saber se houve empréstimo ou não. Por enquanto, acredito que ele pediu empréstimo“, disse Lula em entrevista ao “Jornal Nacional”.

“Agora é o seguinte, ele cometeu o erro, ele que vai pagar o erro. Era uma pessoa da minha total confiança […] agora cometeu o erro, paga o preço do erro cometido”, acrescentou.

*Em atualização

TópicosEleições 2026Luiz Inácio Lula da Silva (Lula)

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leticiamoreira.

Conteúdo Original / Fonte: leticiamoreira