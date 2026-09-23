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Explicar a razão pela qual os seres humanos não conseguem voar envolve conceitos da física, como a força da gravidade e a anatomia humana.

O desafio que coloca uma interrogação na cabeças de todos os pais, precisa contemplar formas simples para explicar como essa limitação é essencial, tanto para o aprendizado científico, quanto para a prevenção de acidentes em brincadeiras que simulam voos.

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Começando do início

A gravidade atua como uma atração invisível exercida pela Terra sobre todos os corpos. Uma forma de demonstrar esse conceito aos pequenos é soltar um objeto no ar: ele sempre cairá no chão.

Além da atração terrestre, a abordagem sobre a estrutura corporal humana, que não possui as adaptações biológicas necessárias para o voo, se tornam essências para o diálogo com os pequenos.

Asas, densidade e sustentação aerodinâmica

Crianças costumam imitar aves ou heróis usando capas e saltando de locais elevados. No entanto, o ar só gera sustentação aerodinâmica quando há asas com formato adequado, velocidade e estrutura leve.

Neste momento é necessário explicar que aves possuem ossos pneumáticos (ocos) e músculos peitorais proporcionalmente muito mais fortes que os dos humanos. Sem essas características, o peso do corpo supera qualquer resistência do ar.

Segurança e curiosidade científica

Orientar os pequenos de forma clara evita quedas e fraturas decorrentes de brincadeiras de risco.

Ao associar a ciência a experimentos simples do cotidiano – como exemplos de coisas que se quebram após a queda, atentados as medidas de seguranças – fazem com que pais e educadores reforcem noções de segurança infantil e estimulam a curiosidade sobre o funcionamento do planeta.

TópicosFísicaGravidade

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por robertosouza.

Conteúdo Original / Fonte: robertosouza