Premier League vai divulgar avaliações de árbitros e do VAR

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A Premier League anunciou nesta terça-feira (18) que passará a publicar semanalmente as avaliações de seu painel independente de lances decisivos, conhecido como Key Match Incidents (KMI) Panel. A medida busca aumentar a transparência sobre decisões tomadas por árbitros e pelo VAR durante as partidas.

Criado na temporada 2022/23, o painel é formado por cinco integrantes, que analisam e votam sobre as decisões da arbitragem nos principais incidentes dos jogos. Até a temporada passada, os resultados eram compartilhados com clubes e profissionais da arbitragem, mas os pareceres completos permaneciam em sigilo.

Segundo a Premier League, a mudança tem como objetivo garantir “total transparência em relação às avaliações das decisões tomadas pelos oficiais de partida”.

Além dos pareceres do painel, a liga também passará a divulgar, pela primeira vez, declarações diretas dos árbitros de campo e dos responsáveis pelo VAR durante lances de grande repercussão. O conteúdo será publicado na conta oficial Premier League Match Centre nas redes sociais.

A competição também pretende divulgar, em partidas selecionadas, áudios captados pelas câmeras utilizadas pelos árbitros durante os jogos.

A Premier League afirmou ainda que, em conjunto com a entidade responsável pela arbitragem profissional na Inglaterra, continuará pressionando o IFAB, órgão que regulamenta as regras do futebol, para permitir que mais comunicações entre os árbitros sejam transmitidas durante as partidas.

A temporada 2026/27 da Premier League começa nesta sexta-feira (21), com o atual campeão Arsenal enfrentando o recém-promovido Coventry City.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por raulmoura.

Conteúdo Original / Fonte: raulmoura