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Prêmio Master Imobiliário premia os melhores empreendimentos do ano

Por CNN Brasil
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Prêmio Master Imobiliário premia os melhores empreendimentos do ano

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A 32ª edição do Prêmio Master Imobiliário foi realizada nesta quarta-feira (26) no Clube Monte Líbano, na zona sul de São Paulo. O evento é considerado o Oscar do setor imobiliário brasileiro e premia os melhores empreendimentos e iniciativas do ano.

O prêmio é promovido em parceria pelo SECOVI, o Sindicato da Habitação, e pela Federação Internacional Imobiliária. Segundo a repórter Adriana De Luca, que acompanhou o evento ao vivo, a premiação reconhece “cases de sucesso, profissionais e empreendimentos que se destacaram no setor”.

Inovação, sustentabilidade e desenvolvimento urbano em destaque

Os critérios de avaliação abrangem áreas como inovação, sustentabilidade, desenvolvimento urbano e desenvolvimento das cidades. Nesta edição, 25 cases foram analisados e indicados por uma banca independente de jurados, que selecionou os vencedores a serem homenageados durante a noite.

Entre as indicações na categoria de empreendimentos estão algumas das maiores construtoras do país, como MRV, Eztec e Helbor.

Um dos destaques desta edição é a ampliação geográfica das premiações: além de São Paulo, que é reconhecido como o maior mercado imobiliário do Brasil, empreendimentos de outros estados também foram indicados, refletindo a expansão e a relevância do setor em âmbito nacional.

Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN. Clique aqui para saber mais.Acompanhe Economia nas Redes SociaisTópicosConstrução civilMercado imobiliário

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites
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