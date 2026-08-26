Prêmio Master Imobiliário premia os melhores empreendimentos do ano

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A 32ª edição do Prêmio Master Imobiliário foi realizada nesta quarta-feira (26) no Clube Monte Líbano, na zona sul de São Paulo. O evento é considerado o Oscar do setor imobiliário brasileiro e premia os melhores empreendimentos e iniciativas do ano.

O prêmio é promovido em parceria pelo SECOVI, o Sindicato da Habitação, e pela Federação Internacional Imobiliária. Segundo a repórter Adriana De Luca, que acompanhou o evento ao vivo, a premiação reconhece “cases de sucesso, profissionais e empreendimentos que se destacaram no setor”.

Inovação, sustentabilidade e desenvolvimento urbano em destaque

Os critérios de avaliação abrangem áreas como inovação, sustentabilidade, desenvolvimento urbano e desenvolvimento das cidades. Nesta edição, 25 cases foram analisados e indicados por uma banca independente de jurados, que selecionou os vencedores a serem homenageados durante a noite.

Entre as indicações na categoria de empreendimentos estão algumas das maiores construtoras do país, como MRV, Eztec e Helbor.

Um dos destaques desta edição é a ampliação geográfica das premiações: além de São Paulo, que é reconhecido como o maior mercado imobiliário do Brasil, empreendimentos de outros estados também foram indicados, refletindo a expansão e a relevância do setor em âmbito nacional.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites