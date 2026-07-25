PT lança candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo

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O Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou, neste sábado (25), a candidatura do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad para o governo do Estado de São Paulo e do ex-ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Márcio França (PSB), como vice-governador na chapa.

A decisão foi tomada durante convenção partidária estadual em Campinas (SP).

Além deles, a legenda tornou oficial os nomes de 90 candidatos ao cargo de deputado estadual e 56 ao de deputado federal.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da convenção.

Perfil

Fernando Haddad vai disputar o cargo no Palácio dos Bandeirantes pela segunda vez. A primeira foi nas eleições de 2022, quando perdeu no segundo turno para o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O candidato é professor e foi ministro da Fazenda até março deste ano, quando deixou o cargo para cumprir o prazo de desincompatibilização exigido pela Justiça Eleitoral para disputar a vaga. Ele já foi prefeito da cidade de São Paulo e ministro da Educação (MEC).





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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Daniella Almeida – Repórter da Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil