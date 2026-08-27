Quaest/ES: Casagrande lidera corrida ao Senado; 2º voto tem empate sêxtuplo

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Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (27) aponta o ex-governador Renato Casagrande (PSB-ES) na liderança da disputa por uma das duas vagas ao Senado pelo Espírito Santo, com 28% das intenções de voto no cenário consolidado, que soma o total de menções para ambas as vagas.

Na segunda colocação, há um empate técnico entre seis candidatos, pelo limite da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Sergio Meneguelli (PSD) marca 10%, empatando tecnicamento com o atual senador Fabiano Contarato (PT-ES) e com Rose de Freitas (MDB), que registram 9% cada; com Maguinha Malta (PL-ES), que tem 6%; com Evair de Melo (Republicanos-ES), que tem 5%; e também com o atual senador Marcos do Val (Avante-ES), que aparece com 4%.

Os candidatos Rodney Miranda (PRTB) e Professor Fabian (Psol) marcam 2% cada. Leonardo Monjardim (Novo) e Callegari (DC) têm 1% cada.

O grupo de eleitores que pretende votar em branco, anular ou não votar soma 8%, enquanto os indecisos representam 15%.

Metodologia

A pesquisa Quaest entrevistou 804 eleitores, entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela TV Gazeta e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo ES-04444/2026.

A CNN Brasil utiliza ferramentas de inteligência artificial para extrair dados e gerar textos a partir dos relatórios dos institutos de pesquisas eleitorais. Todas as informações são checadas por jornalistas, e o texto final também passa por revisão da redação da CNN antes de ser publicado. Clique aqui para saber maisTópicosEspírito SantoPesquisas eleitorais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leticiamoreira.

Conteúdo Original / Fonte: leticiamoreira