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Quaest: Flávio tem 31% em MG; Lula, 30% no 1º turno

Por CNN Brasil
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Quaest: Flávio tem 31% em MG; Lula, 30% no 1º turno

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Segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25), Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem empatados tecnicamente em Minas Gerais na disputa à Presidência, com 31% e 30%, respectivamente.

Os eleitores indecisos são 17%, enquanto aqueles que votariam em branco, nulo ou em ninguém somam 8%.

O instituto também simulou um cenário com o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que teve sua candidatura cadastrada no TSE, mas continua inelegível segundo decisão do TRE-SP.

Neste cenário, Lula e Flávio aparecem empatados, ambos com 31%

A seguir, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema soma 6%, Pablo Marçal e Renan Santos têm 3%; o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado pontua 2% e Augusto Cury, 1%.

Não pontuaram neste recorte: Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Hertz Dias, Wilson Grassi, Clariana Barão e Edmilson Costa.

Os eleitores que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato são 7%, enquanto os indecisos, 16%.

Aprovação e avaliação

A pesquisa também perguntou aos eleitores mineiros sobre suas opiniões a respeito do atual mandato de Lula. Aqueles que desaprovam são 52%, enquanto 41% aprovam. Os indecisos somam 7%.

Os mineiros aptos a votar que avaliam o trabalho do atual governo como positivo são 30%, 24% avaliam como regular, enquanto 45% como negativo. Não sabe ou não respondeu correspondem a 1%.

Metodologia

A pesquisa Quaest entrevistou 1.506 eleitores, entre os dias 19 e 25 de agosto, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pelo Grupo Globo e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo MG-04060/2026.

TópicosEleições 2026Pesquisas eleitorais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por pedropenteado.

Conteúdo Original / Fonte: pedropenteado
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