Quaest: Raquel e João Campos empatam no 1º e 2º turnos ao governo de PE

Compartilhar matéria

Raquel Lyra (PSD) tem 41% das intenções de voto no 1º turno para o governo de Pernambuco, contra 39% de João Campos (PSB), segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23). Os dois aparecem tecnicamente empatados considerando a margem de erro do levantamento, de três pontos percentuais.

Do total de entrevistados, 12% disseram estar indecisos. Outros 6% declararam que pretendem votar em branco ou nulo ou que não vão votar.

Segundo turno

A Quaest também simulou um eventual segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos. Nesse cenário, Lyra aparece com 43%, enquanto Campos registra 41%.

Os indecisos somam 10%, enquanto 6% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois candidatos.

Metodologia

A pesquisa foi contratada pela Globo e ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PE-05671/2026.

A CNN Brasil utiliza ferramentas de inteligência artificial para extrair dados e gerar textos a partir dos relatórios dos institutos de pesquisas eleitorais. Todas as informações são checadas por jornalistas, e o texto final também passa por revisão da redação da CNN antes de ser publicado. Clique aqui para saber mais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por vitoroliveira.

Conteúdo Original / Fonte: vitoroliveira