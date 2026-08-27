Quaest: Ricardo Ferraço lidera no 1° e 2° turnos no ES

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Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (27) sobre a disputa pelo governo do Espírito Santo mostra Ricardo Ferraço (MDB) com 35% das intenções de voto, liderando a corrida eleitoral. Ele é seguido por Lorenzo Pazolini (Republicanos), que aparece com 28%.

Na sequência da simulação, Helder Salomão (PT) soma 10% da preferência do eleitorado capixaba. Breno Barcelos (Missão) registra 2% e Rafael Demuner (UP) marca 1%.

O grupo dos que declaram voto em branco, nulo ou que não pretendem votar representa 9%. Já os eleitores indecisos totalizam 15%.

Segundo turno

A Pesquisa aponta que Ricardo Ferraço sairia vitorioso em um embate direto contra Lorenzo Pazolini, caso as eleições para o governo do Espírito Santo fossem decididas em um segundo turno. Segundo o levantamento, Ferraço aparece com 45% das intenções de voto, enquanto Pazolini soma 35%.

Os eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou que não escolheriam nenhum dos dois representam 10%. A mesma parcela, 10%, é formada por eleitores indecisos.

Na segunda simulação testada pelo instituto, o embate é entre Ricardo Ferraço e Helder Salomão. Neste quadro, Ferraço vai a 55% das menções, abrindo ampla distância estatística sobre o candidato petista. Helder Salomão fica com 17% das intenções de voto.

O contingente de eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados é de 15%, e os que não sabem ou estão indecisos somam 13%.

Já em um cenário com o candidato do Republicanos enfrentando o representante do PT, a vantagem também fica evidenciada. Pazolini atinge 53% das intenções de voto, frente aos 19% de Salomão. Nesta terceira hipótese de disputa estadual, brancos, nulos e os que rejeitam ambos marcam 15%, acompanhados mais uma vez por 13% de eleitores indecisos.

Metodologia

A pesquisa Quaest entrevistou 804 eleitores, entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela TV Gazeta e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo ES-04444/2026.

A CNN Brasil utiliza ferramentas de inteligência artificial para extrair dados e gerar textos a partir dos relatórios dos institutos de pesquisas eleitorais. Todas as informações são checadas por jornalistas, e o texto final também passa por revisão da redação da CNN antes de ser publicado. Clique aqui para saber maisTópicosEspírito SantoPesquisas eleitorais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leticiamoreira.

Conteúdo Original / Fonte: leticiamoreira