Qualidade da água do Rio Doce já está em níveis pré-rompimento, afirma BHP

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A água do Rio Doce já retomou os níveis de qualidade prévios ao rompimento da barragem de Mariana (MG), disse Paulo Chung, vice-presidente Jurídico e Reparação da BHP Brasil, durante o CNN Talks: Nova Era da Mineração, realizado nesta terça-feira (30), em São Paulo, reunindo autoridades, especialistas e lideranças do setor.

O executivo enfatizou que a empresa buscou desde o início reparar a situação “de forma integral”.

Nesse sentido, defendeu que a execução de forma responsável do acordo é o melhor caminho, e que a reparação, com o novo acordo do Rio Doce, é “integral, justa e o objetivo é de que seja sustentável”.

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O rompimento da barragem de Mariana (MG) ocorreu na tarde de 5 de novembro de 2015 no subdistrito de Bento Rodrigues (MG). 19 pessoas morreram e 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério atingiram o Rio Doce, se alastrando pelo estado do Espírito Santo até o mar.

O CNN Talks: Nova Era da Mineração reúne autoridades, empresários, especialistas e representantes do setor mineral para discutir os caminhos da mineração brasileira em uma nova fase de disputa global por minerais críticos, transição energética e segurança das cadeias de suprimento.

O encontro ocorre em um momento em que o Brasil tenta transformar sua vantagem geológica em protagonismo econômico, industrial e diplomático, com debates sobre financiamento, licenciamento ambiental, inovação, sustentabilidade, rastreabilidade, agregação de valor e maior participação do país nas etapas mais nobres da cadeia mineral.

TópicosCNN Brasil MoneyBHPCNN TalksMariana (barragem)Rio Doce

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por joaonakamura

Conteúdo Original / Fonte: joaonakamura