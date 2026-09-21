Quem é Ana Lucia da Silveira Machado, candidata ao Senado por SC

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Professora aposentada e ex-servidora do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina), Ana Lucia da Silveira Machado disputa pela UP (Unidade Popular) uma das duas vagas de Santa Catarina no Senado. Aos 71 anos, ela concorre pela primeira vez a um cargo eletivo.

Natural de Quaraí, no Rio Grande do Sul, Ana Lucia é professora de português e inglês. No IFSC, em Florianópolis, também trabalhou como técnica e participou da organização sindical dos servidores da instituição. Segundo a UP, ela esteve na construção do Sinasefe (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica). Entre 2022 e 2024, integrou a direção da seção sindical de Santa Catarina, na coordenação responsável pela articulação nos campi.

Parte de sua militância também passa pela relação com Cuba. Ana Lucia integra a Associação Cultural José Martí, entidade que promove atividades culturais e ações de solidariedade ao país em Santa Catarina.

Na chapa de Ana Lucia, Jaqueline Almeida Camargo é a primeira suplente e Jorge Luiz Adão, o segundo. Ambos são do UP.

À Justiça Eleitoral, a candidata declarou R$ 344 mil em bens, referentes a uma casa.

Ana Lucia é uma das 13 candidaturas ao Senado registradas em Santa Catarina. Também estão na disputa Afrânio Boppré (PSOL), Carlos Bolsonaro (PL), Carol (PCO), Carol de Toni (PL), Décio Lima (PT), Esperidião Amin (PP), Jeferson Rocha (Solidariedade), Joaninha de Oliveira (PSTU), Lunelli (MDB), Marcos Dorval (PSTU), Marlene Soccas (UP) e Túlio de Amorim Pfuetzenreiter (Missão).

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por joaoker.

Conteúdo Original / Fonte: joaoker