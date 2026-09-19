Quem é Carol, candidata ao Senado por Santa Catarina

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Caroline Sant Anna, de 39 anos, é a única candidata ao Senado de Santa Catarina pelo PCO (Partido da Causa Operárias) neste ano de 2026. Essa é a sua segunda participação em uma disputa para eleição à Casa Alta. Ela tem como suplentes na chapa Domingos e Gilberto Silveira, ambos do PCO.

Carol, apelido pelo qual é conhecida, disputou uma vaga ao Senado em 2022, mas não se elegeu. A professora de ensino fundamental é nascida em Blumenal (SC) e não possui antecedentes criminais.

Dentre as propostas de Carol, então parar o “roubo de salários”; reduzir a jornada e acabar com o desemprego; e revogar todas as “reformas” do “golpe de 2016” – referência ao impeachment da ex-presidente Dilma Rouseff (PT).

Nesta última proposta, o programa afirma que cancelará a reforma trabalhista, fará reajustes às aposentadorias e pensões e dará fim aos provilégios de oficiais militares, juízes e familiares.

O programa também propõe cancelar as privatizações; dar fim à destruição dos serviços públicos e aos ataques ao funcionalismo; realizar reforma agrária e demarcação de terras indígenas; e o fim da especulação imobiliária.

O que é o Senado e o que faz um senador?

Junto à Câmara dos Deputados, o Senado compõe o Congresso Nacional — o órgão máximo do Poder Legislativo federal, que cria, altera, revoga ou estabelece leis e normas jurídicas. Também conhecido como “Casa Alta” ou “Casa Revisora”, o Senado é formado por 81 parlamentares, conforme define a Constituição Federal de 1988.

Cada um dos 26 estados mais o Distrito Federal elegem três senadores, com mandatos de oito anos. Em 2026, serão eleitos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal. Isso significa que 54 dos 81 assentos (dois terços) do Senado estarão em disputa.

Compõem as responsabilidades de um senador:

Discutir e votar Projetos de Lei, Medidas Provisórias, Emendas à Constituição e outras propostas legislativas;

Revisar propostas legislativas aprovadas na Câmara dos Deputados;

Atuar nas diversas comissões temáticas da Casa, como as de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; de Meio Ambiente, entre outras;

Integrar CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) e/ou CPMIs (Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito);

Julgar e processar por crimes de responsabilidade o presidente, vice-presidente, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), o procurador-geral da República e o advogado-geral da União;

Analisar indicações do presidente da República para diversos cargos, como ministros do STF, do TCU (Tribunal de Contas da União), presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, entre outros;

Definir o limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios.

*Com informações de Rafael Sotero, colaborador da CNN Brasil

*Sob supervisão de João Ker

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por manuelasilva.

Conteúdo Original / Fonte: manuelasilva