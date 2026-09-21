Quem é Jeferson Rocha, candidato ao Senado por Santa Catarina

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Advogado e produtor rural, Jeferson Rocha, do PRD (Partido Renovação Democrática), disputa uma das duas vagas de Santa Catarina no Senado. Aos 44 anos, ele está em sua terceira eleição. Natural de Lages, na Serra Catarinense, ele informa à Justiça Eleitoral a atividade de produtor agropecuário como principal ocupação.

Jeferson entrou na política eleitoral em 2018, quando concorreu a deputado estadual pelo DEM (Democratas) e ficou como suplente. Em 2022, tentou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social), mas não foi eleito. Na época, presidia o partido em Santa Catarina.

Na campanha ao Senado, uma de suas principais propostas é alterar a divisão dos impostos arrecadados pela União. Jeferson defende que 90% dos recursos fiquem nos estados onde foram arrecadados e 10% sejam destinados ao governo federal.

Ele defende medidas para renegociar dívidas de produtores rurais, ampliar a proteção de lavouras afetadas por eventos climáticos e incentivar que uma parcela maior da produção agrícola seja industrializada no país. Jeferson também já se manifestou a favor da manutenção da exploração de carvão no Sul de Santa Catarina, acompanhada de medidas para compensar as emissões.

Jeferson concorre pelo PRD, que integra a Federação Renovação Solidária com o Solidariedade. Camila Zimmer é a primeira suplente e Jeann Lisboa, o segundo. Ambos são do partido Solidariedade.

À Justiça Eleitoral, o candidato declarou patrimônio de R$ 14,04 milhões. Entre os bens estão máquinas e equipamentos agrícolas, veículos, aplicações financeiras e participações em empresas.

Jeferson é um dos 13 candidatos ao Senado por Santa Catarina. Também estão na disputa Afrânio Boppré (PSOL), Ana Lucia da Silveira Machado (UP), Carlos Bolsonaro (PL), Carol (PCO), Carol de Toni (PL), Décio Lima (PT), Esperidião Amin (PP), Joaninha de Oliveira (PSTU), Lunelli (MDB), Marcos Dorval (PSTU), Marlene Soccas (UP) e Túlio de Amorim Pfuetzenreiter (Missão).

TópicosSanta Catarinasenado federal

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por joaoker.

Conteúdo Original / Fonte: joaoker