Quem é Laís Paganelli Chaud, candidata ao governo de Santa Catarina

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Aos 31 anos, Laís Chaud concorre à sua primeira eleição como candidata do UP (Unidade Popular) ao governo de Santa Catarina. Ela tem Nathália Melo, também do UP, como vice em sua chapa.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Chaud declarou ter R$ 518,45 em uma conta poupança.

A proposta de governo da candidata abre com a questão sobre “trabalho e economia”, em que Laís elabora sobre a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento, como a estruturação de PPA (Plano Plurianul), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual) com participação popular.

No decorrer do plano, Chaud aborda temas como saúde, PCD’s (Pessoas com Deficiência), educação, moradia, segurança pública e combate ao racismo, mulheres (combate a casos de feminicídio), LGBTQIA+ e cultura.

Natural de Piracicaba, no interior de São Paulo, Chaud mudou-se para Florianópolis para cursar graduação e, posteriormente, mestrado em Psicologia pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Atualmente, a candidata trabalha como psicóloga na rede pública de saúde.

De acordo com o portal do UP, a candidata iniciou sua vida política no movimento estudantil, participando da construção de gestões do CALPSI (Centro Acadêmico Livre de Psicologia). Além disso, participou das greves de 2019 contra o projeto “Future-se”, que tinha como objetivo privatizar a educação pública da região.

Chaud também é coordenadora nacional do MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) e luta pelo fim da violência contra as mulheres por meio do Movimento de Mulheres Olga Benario.

TópicosEleições 2026Santa Catarina

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por marinacardoso.

Conteúdo Original / Fonte: marinacardoso