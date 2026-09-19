Quem é Marcos Dorval, candidato ao Senado por Santa Catarina

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Candidato pelo estado de Santa Catarina, Marcos Dorval Schmitz, de 53 anos, disputa sua primeira eleição ao Senado neste ano de 2026, pelo PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado). Ele conta com Marcos Becker e Wagner Betto, ambos do PSTU, como suplentes na chapa.

Dorval nasceu em Anitápolis (SC) e é servidor público federal no IFSC do Câmpus São José há 32 anos. Em suas redes sociais, afirma ser geógrafo, além de ser especialista em gestão pública e técnico em refrigeração e ar condicionado.

Dorval não possui antecedentes criminais e declarou possuir R$ 998.386,28 em bens, constituídos, em sua maioria, por imóveis e aplicações em renda fixa, como o Tesouro Selic. Seu limite de gastos para o primeiro turno está estabelecido em R$ 4,4 milhões.

Entre as principais propostas do candidato, estão dobrar o salário mínimo, hoje estabelecido em R$ 1.621 ao mês; reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário; e garantir saúde pública, alimentação e direitos básicos para os trabalhadores.

O que é o Senado e o que faz um senador?

Junto à Câmara dos Deputados, o Senado compõe o Congresso Nacional — o órgão máximo do Poder Legislativo federal, que cria, altera, revoga ou estabelece leis e normas jurídicas. Também conhecido como “Casa Alta” ou “Casa Revisora”, o Senado é formado por 81 parlamentares, conforme define a Constituição Federal de 1988.

Cada um dos 26 estados mais o Distrito Federal elegem três senadores, com mandatos de oito anos. Em 2026, serão eleitos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal. Isso significa que 54 dos 81 assentos (dois terços) do Senado estarão em disputa.

Compõem as responsabilidades de um senador:

Discutir e votar Projetos de Lei, Medidas Provisórias, Emendas à Constituição e outras propostas legislativas;

Revisar propostas legislativas aprovadas na Câmara dos Deputados;

Atuar nas diversas comissões temáticas da Casa, como as de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; de Meio Ambiente, entre outras;

Integrar CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) e/ou CPMIs (Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito);

Julgar e processar por crimes de responsabilidade o presidente, vice-presidente, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), o procurador-geral da República e o advogado-geral da União;

Analisar indicações do presidente da República para diversos cargos, como ministros do STF, do TCU (Tribunal de Contas da União), presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, entre outros;

Definir o limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios.

*Com informações de Rafael Sotero, colaborador da CNN Brasil

*Sob supervisão de João Ker

TópicosEleições 2026Senado

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por manuelasilva.

Conteúdo Original / Fonte: manuelasilva