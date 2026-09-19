Quem é Túlio Pfuetzenreiter, candidato ao Senado por Santa Catarina

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Túlio de Amorim Pfuetzenreiter, do partido Missão, enfrenta sua segunda disputa pelo partido nestas eleições de 2026, mas pela primeira vez concorrendo ao Senado. Nascido em Blumenau, Santa Catarina, sua atual ocupação é como empresário. Ele conta com o Comandante Edupercio Pratts e Diego Vieira como suplentes. Ambos também são do partido Missão.

Em 2024, participou da corrida eleitoral para o cargo de suplente de vereador da cidade de Indaiá, no estado catarinense, pelo partido Novo. Desta vez, o candidato procura a vaga de senador na Casa Alta.

Ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Pfuetzenreiter declarou ter R$ 967,2 mil em bens, a maioria advinda da fabricação de aparelhos eletrodomésticos e acessórios. Seu valor em bens cresceu cerca de R$ 100 mil nos últimos dois anos, quando comparado com a sua candidatura na eleição anterior.

De acordo com postagem em redes sociais, Túlio afirma ter tomado a iniciativa de se candidatar ao senado por “livre e espontânea pressão”.

“Eu tenho mais de 35 anos, sou determinado e era o perfil do que o Missão precisava”, explicou em uma série de vídeos publicados nas redes sociais.

Apesar de ter gravado diversos vídeos para sua campanha, o candidato ainda não apresentou nenhuma proposta para o seu possível mandato como senador.

O que é o Senado e o que faz um senador?

Junto à Câmara dos Deputados, o Senado compõe o Congresso Nacional — o órgão máximo do Poder Legislativo federal, que cria, altera, revoga ou estabelece leis e normas jurídicas. Também conhecido como “Casa Alta” ou “Casa Revisora”, o Senado é formado por 81 parlamentares, conforme define a Constituição Federal de 1988.

Cada um dos 26 estados mais o Distrito Federal elegem três senadores, com mandatos de oito anos. Em 2026, serão eleitos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal. Isso significa que 54 dos 81 assentos (dois terços) do Senado estarão em disputa.

Compõem as responsabilidades de um senador:

Discutir e votar Projetos de Lei, Medidas Provisórias, Emendas à Constituição e outras propostas legislativas;

Revisar propostas legislativas aprovadas na Câmara dos Deputados;

Atuar nas diversas comissões temáticas da Casa, como as de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; de Meio Ambiente, entre outras;

Integrar CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) e/ou CPMIs (Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito);

Julgar e processar por crimes de responsabilidade o presidente, vice-presidente, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), o procurador-geral da República e o advogado-geral da União;

Analisar indicações do presidente da República para diversos cargos, como ministros do STF, do TCU (Tribunal de Contas da União), presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, entre outros;

Definir o limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios.

*Com informações de Rafael Sotero, colaborador da CNN Brasil

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por manuelasilva.

Conteúdo Original / Fonte: manuelasilva