Queremos eleições livres no Brasil, diz porta-voz dos EUA à CNN Brasil

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A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Amanda Roberson, afirmou com exclusividade à CNN Brasil que os norte-americanos não têm interesse em interferir nas eleições brasileiras. A apuração é da correspondente internacional da CNN Priscila Yazbek.

Em declaração, ela ressaltou que os EUA querem ver eleições livres e transparentes no Brasil e que acompanharão os resultados ao lado dos brasileiros.

Negativa diante das suspeitas levantadas

A declaração foi dada em resposta a questionamentos sobre as alegações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que levantou suspeitas de interferência americana no processo eleitoral brasileiro e manifestou preocupações diretamente ao Departamento de Estado.

Roberson foi categórica ao negar qualquer envolvimento: “Trabalhando assim dentro de outros países sobre eleições não é parte da nossa estratégia”, afirmou. Ela acrescentou que os EUA estão focados em suas próprias prioridades, como segurança, prosperidade e paz.

Ao ser questionada sobre uma eventual preferência do governo americano por algum candidato ou resultado eleitoral específico no Brasil, Roberson também foi direta. Segundo ela, não há nenhum tipo de preferência e a decisão sobre quem será o próximo líder do Brasil cabe exclusivamente ao povo brasileiro.

“Acreditamos que a eleição, como um Brasil, um país soberano, independente, queremos ver eleições livres, transparentes e vamos ver com os brasileiros o resultado”, declarou a porta-voz.

Cobranças sobre o combate ao crime organizado

Apesar das negativas quanto à interferência eleitoral, Roberson fez críticas à postura do Brasil no enfrentamento ao crime organizado. Ela afirmou que o governo americano espera que o Brasil adote medidas mais agressivas contra grupos criminosos como o PCC e o Comando Vermelho.

Quando questionada se essa cobrança indicava preferência por um governo brasileiro mais ativo nessa área, ela reiterou que os brasileiros decidirão quem será o próximo presidente e que os EUA estão preparados para trabalhar com qualquer lado do espectro político, especialmente no campo da segurança nacional.

Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN. Clique aqui para saber mais.TópicosDonald TrumpLuiz Inácio Lula da Silva (Lula)

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites