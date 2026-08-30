Quina acumula e prêmio do próximo concurso vai a R$ 10 milhões

Ninguém levou o prêmio principal de R$ 9.037.770,18 milhões do sorteio 7105 da Quina, neste domingo (30).

Os números sorteados no concurso foram: 41 – 33 – 02 – 78 – 48.

Houve 29 apostas ganhadoras com 4 acertos, que levaram R$ 15.453,39 cada; 3.288 apostas ganhadoras com 3 acertos, que receberam R$ 129,80 cada; e 85.085 apostas ganhadoras com dois acertos, que levaram R$ 5,01 cada.

Comece agora!

Agora, estimativa de prêmio para o próximo sorteio, na segunda-feira, 31 de agosto, é de R$ 10 milhões.

Como participar?

Para tentar a sorte na Quina, o apostador pode marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no bilhete. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. A Quina possui 6 sorteios semanais, de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília).

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Malu Dourado.

Conteúdo Original / Fonte: Malu Dourado