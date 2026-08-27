27/08/2026
ContilNet Notícias Logo

Quina hoje, concurso 7103: Confira o resultado sorteado nesta quinta-feira (27)

Por InfoMoney
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Quina hoje, concurso 7098: Confira o resultado sorteado nesta sexta-feira (21)

As dezenas do concurso número 7103 da Quina foram sorteadas na noite desta quinta-feira (27), em São Paulo.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Os números sorteados foram: 68 – 25 – 59 – 20 – 26.

O prêmio estimado foi de R$ 3.316.483,06.

Comece agora!

Para tentar a sorte na Quina, o apostador pode marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no bilhete. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A Quina possui seis sorteios semanais, de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Gabriel.

Conteúdo Original / Fonte: Gabriel
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.