Rabobank vê preços baixos e demanda fraca como desafios para citricultura

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A safra 2026/27 de laranja avança no cinturão citrícola brasileiro em um cenário ainda desafiador para produtores e indústria. Segundo análise do Rabobank, a produção deve ficar próxima de 250 milhões de caixas, enquanto os preços seguem pressionados pela recuperação lenta da demanda global e pela percepção de que os estoques de suco voltaram a níveis mais relevantes.

De acordo com dados do Cepea, o preço da laranja destinada à indústria subiu de R$ 25 por caixa em maio para R$ 31 por caixa em agosto. Apesar da recuperação, o valor ainda está abaixo do custo de produção para uma parcela importante dos citricultores.

No mercado internacional, os futuros do suco de laranja concentrado e congelado, negociados em Nova York, permanecem próximos dos menores níveis desde 2022. Em meados de agosto, as cotações estavam próximas de US$ 1,45 por libra-peso, pouco acima da mínima do ano, de US$ 1,32 por libra-peso.

Na Europa, os vencimentos futuros para a commodities são negociados próximos de US$ 2.700 por tonelada, enquanto o suco não concentrado, estava em torno de US$ 900 por tonelada.

Para o Rabobank, a estimativa de produção do Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura), 13% inferior à safra anterior, está alinhada às projeções do mercado, mas não seria suficiente, neste momento, para provocar uma alta consistente dos preços. A demanda no varejo dos Estados Unidos e da Europa ainda não apresenta sinais claros de recuperação.

Um dos principais obstáculos está justamente no preço pago pelo consumidor. Dados da AC Nielsen, divulgados pelo Departamento de Citricultura da Flórida, mostram que os preços do suco de laranja no varejo norte-americano estão 16,5% acima dos registrados na safra anterior. Para o suco não concentrado, a alta chega a 18,6%, enquanto o suco de laranja concentrado e congelado subiu 9,8%.

O Rabobank avalia que a ampla disponibilidade de fruta nesta safra é um ponto positivo, permitindo à indústria produzir sucos de alta qualidade e atender às especificações dos engarrafadores. No entanto, uma retomada mais firme da demanda e dos preços da cadeia depende de uma redução do preço final do produto ao consumidor.

Clima aumenta preocupação com próxima safra

Além dos preços e da demanda, o clima começa a entrar no radar para a safra 2027/28 e o mercado acompanha o calor intenso observado em agosto pode ser um primeiro sinal de consolidação de um El Niño.

Segundo o banco holandês, períodos prolongados de estiagem no fim do inverno e temperaturas acima da média por períodos mais longos podem comprometer parte das floradas da próxima safra.

A combinação de margens reduzidas e menor investimento dos produtores em tratos culturais também aumenta o risco de uma produção menor no próximo ciclo.

Outro ponto de atenção é o comércio com os Estados Unidos, já que a citricultura brasileira permanece isenta das tarifas adicionais de importação anunciadas pelo governo norte-americano em julho. Ainda assim, o setor deve acompanhar os desdobramentos da possível aplicação de tarifas recíprocas pelo Brasil em resposta às medidas adotadas pelos Estados Unidos.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por andressasimao.

Conteúdo Original / Fonte: andressasimao