Reuters/Ipsos: Trump tem a menor aprovação de sua carreira; desaprovação bate 66%

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para uma mínima histórica em toda a carreira política dele: apenas 32% dos americanos aprovam o segundo governo dele, iniciado em janeiro de 2025, de acordo com pesquisa Ipsos/Reuters. A desaprovação chegou a 66%.

A baixa foi puxada por uma queda entre os eleitores do partido Republicano, liderado por Trump. Na pesquisa anterior, o presidente tinha 82% de aprovação entre os correligionários; agora, esse número caiu para 73%.

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Na pesquisa anterior do mesmo instituto, a aprovação total de Trump estava em 35%, três pontos acima do resultado divulgado nesta segunda-feira, 21. Na primeira pesquisa do segundo mandato, logo após Trump assumir o cargo de presidente pela segunda vez, a aprovação era de 47%.

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Apenas 17% dos entrevistados na nova pesquisa aprovaram a forma como ele tem lidado com o custo de vida – a principal questão que, segundo os americanos, determinará seu voto nas eleições de meio de mandato de 3 de novembro, quando o partido republicano de Trump tentará defender pequenas maiorias no Senado e na Câmara dos Representantes.

A insatisfação entre os republicanos com relação ao assunto vem crescendo desde que Trump iniciou a guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, o que provocou um aumento acentuado nos preços da gasolina e do diesel nos Estados Unidos. Agora, pela primeira vez, os republicanos que desaprovam a forma como Trump lida com o custo de vida superam em número aqueles que o aprovam – 51% contra 44%.

A aprovação de Trump também piorou em temas como a economia, a política externa e a política de imigração. A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada on-line e reuniu 1.277 respostas de adultos dos EUA em todo o país. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo