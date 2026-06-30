Rio Doce ensinou que prevenção é mais efetiva que reparação, diz promotora

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A tragédia do Rio Doce é o maior desastre ambiental do país, afirmou Elaine Costa de Lima, promotora de Justiça e coordenadora do Grupo de Trabalho Rio Doce do MPES (Ministério Público do Espírito Santo), durante o CNN Talks: Nova Era da Mineração, realizado nesta terça-feira (30), em São Paulo, reunindo autoridades, especialistas e lideranças do setor.

Para ela, a “maior lição” tirada do episódio é que o mais eficiente é “trabalhar sempre na prevenção”.

“Vai ser melhor que qualquer reparação. A reparação compromete a credibilidade do setor, uma reparação tardia leva à descredibilização. Perdem-se vidas, prejudica-se o meio ambiente. O controle sempre será mais efetivo”, pontuou a promotora à CNN Brasil.

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Lima enfatizou que “o impacto no meio ambiente é irreparável” e que “não há acordo no mundo que vamos conseguir restituir o que tinha antes”.

Porém, defendeu que é necessário “trazer uma reparação conversando com a política pública”, e que esse foi um dos principais avanços em relação ao caso nos últimos anos.

Visando a repactuação da reparação, foi realizado um novo acordo no valor de R$ 170 bilhões que transformou as responsabilidades que antes eram executadas pelo setor privado – Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP – em fundções realizadas pelos poderes públicos, segundo a promotora.

O rompimento da barragem de Mariana (MG) ocorreu na tarde de 5 de novembro de 2015 no subdistrito de Bento Rodrigues (MG). 19 pessoas morreram e 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério atingiram o Rio Doce, se alastrando pelo estado do Espírito Santo até o mar.

Investimentos e licenciamentos

No setor de mineração, há resistência à burocracia em torno dos licenciamentos ambientais. Questionada sobre se esses processos afastam investimentos, Elaine Costa de Lima apontou que eles “andam juntos”.

“A responsabilidade socioambiental tem que vir junto, dando suporte ao poder público. É preciso um licenciamento sério, pois o monitoramento é importante”, pontuou.

O CNN Talks: Nova Era da Mineração reúne autoridades, empresários, especialistas e representantes do setor mineral para discutir os caminhos da mineração brasileira em uma nova fase de disputa global por minerais críticos, transição energética e segurança das cadeias de suprimento.

O encontro ocorre em um momento em que o Brasil tenta transformar sua vantagem geológica em protagonismo econômico, industrial e diplomático, com debates sobre financiamento, licenciamento ambiental, inovação, sustentabilidade, rastreabilidade, agregação de valor e maior participação do país nas etapas mais nobres da cadeia mineral.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por joaonakamura

Conteúdo Original / Fonte: joaonakamura