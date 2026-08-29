29/08/2026
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Rock in Rio esgota dia de Elton John; veja datas com ingressos disponíveis

Por CNN Brasil
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Rock in Rio esgota dia de Elton John; veja datas com ingressos disponíveis

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O Rock in Rio anunciou que a data de 7 de setembro, que conta com Elton John e Gilberto Gil, está esgotada. O dia marca a apresentação única do ícone inglês da música pop.

A 11ª edição do festival ainda possui ingressos para as datas de 4 e 5, e 11 e 13 de setembro, que podem ser adquiridos no site da  Ticketmaster. Os dias contam com shows de Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Stray Kids, Twenty One Pilots e Zara Larsson na programação.

A data mais recente esgotada no feriado da Independência, o line-up conta com Luísa Sonza e Roberto Menescal, Jon Batiste, Gilberto e Elton John encerrando o Palco Mundo. No Sunset, Vanessa da Mata convida Rubel, Roupa Nova e Guilherme Arantes; Péricles canta Motown, e Laufey comandam a programação. No Espaço Favela, as apresentações são de Belo, Mart’ália e Tiee.

Já o New Dance Order traz Fatboy Slim, Aline Rocha, Leo Janeiro & Simo Not Simon e Max Styler para o público. O Global Village reúne João Bosco, Joyce Moreno, Leila Pinheiro, Fernanda Takai e Wanda Sá, enquanto o Supernova recebe Alee, Zeca Veloso, Melly e Maui, completando uma programação que celebra a música em sua essência.

O público pode adquirir ingressos nas categorias Gramado e Comfort Zone, nas modalidades Inteira, Meia e Benefício Itaú, com 15% de desconto.

Confira o line-up completo:

04 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 – Foo Fighters
  • 21h20 – Rise Against
  • 19h00 – The Hives
  • 16h40 – Nova Twins

Palco Sunset

  • 22h45 – Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
  • 20h10 – Hot Milk
  • 17h50 – Detonautas convidam Biquini
  • 15h30 – Di Ferrero

New Dance Order

  • 01h30 – Steve Angello
  • 00h00 – Giu x Carola
  • 22h30 – Atkö
  • 21h05 – Cat Dealers

Espaço Favela

  • 19h10 – Rodrigo do CN
  • 16h50 – Hitmaker
  • 15h00 – GBZ7N

Palco Supernova

  • 20h10 – Diogo Defante
  • 18h00 – Venere Vai Venus
  • 16h00 – Rock in Gil com Larissa luz
  • 14h30 – Chady

Palco Global Village

  • 19h10 – Paulinho Moska
  • 16h50 – Leela
  • 15h00 – Giovana Moraes

05 de setembro

Palco Mundo 

  • 00h05 – Avenged Sevenfold
  • 21h20 – Bring Me The Horizon
  • 19h00 – MGK
  • 16h40 – Sepultura

Palco Sunset

  • 22h50 – Bad Omens
  • 20h10 – Poppy
  • 17h50 – Black Pantera convida Nervosa
  • 15h30 – Malvada convida Day Limns

New Dance Order

  • 01h30 – James Hype
  • 00h00 – Volkoder
  • 22h30 – Camina Jun x Eli Iwasa
  • 21h05 – Victor Lou

Espaço Favela

  • 19h10 – Major RD
  • 16h50 – Canto Cego
  • 15h00 – Quantum

Palco Supernova

  • 20h10 – Supercombo
  • 18h00 – Lvcas
  • 16h00 – Mc Taya
  • 14h30 – Zerobadass

Palco Global Village

  • 19h10 – Korzus
  • 16h50 – Noturnall + Russell Allen
  • 15h00 – Rhegia

06 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 – Calvin Harris
  • 21h20 – Black Eyed Peas
  • 19h00 – Nelly
  • 16h40 – Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães

Palco Sunset

  • 22h45 – Ne-Yo
  • 20h10 – Jota Quest toca Tim Maia
  • 17h50 – BaianaSystem
  • 15h30 – Calema

New Dance Order

  • 01h40 – Meduza
  • 00h00 – Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • 22h30 – Liu
  • 21h05 – Sofi Tukker

Espaço Favela

  • 19h10 – Xamã
  • 16h50 – Rael
  • 15h00 – Budah

Palco Supernova

  • 20h10 – João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50”
  • 18h00 – Matanza Ritual
  • 16h00 – Bayside Kings
  • 14h30 – O Escritório

Palco Global Village

  • 19h10 – Mohamed Ramadan
  • 16h50 – Mãeana
  • 15h00 – Bento Gil convida Flor Gil

07 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 – Elton John
  • 21h20 – Gilberto Gil
  • 19h00 – Jon Batiste
  • 16h40 – Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

  • 22h45 – Laufey
  • 20h10 – Péricles canta Motown
  • 17h50 – Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • 15h30 – Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

  • 01h30 – Fatboy Slim
  • 00h00 – Aline Rocha
  • 22h30 – Leo Janeiro & Simo Not Simon
  • 21h05 – Max Styler

Espaço Favela

  • 19h10 – Belo
  • 16h50 – Mart’nália
  • 15h00 – Tiee

Palco Supernova

  • 20h10 – Alee
  • 18h00 – Zeca Veloso
  • 16h00 – Melly
  • 14h30 – Maui

Palco Global Village

  • 19h10 – João Bosco
  • 16h50 – Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • 15h00 – Wanda Sá

11 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 – Stray Kids
  • 21h20 – Alok – Keep Art Human
  • 19h00 – Hwasa
  • 16h40 – Nexz

Palco Sunset

  • 22h45 – Jamiroquai
  • 20h10 – PJ Morton
  • 17h50 – Os Garotin convidam Duquesa
  • 15h30 – Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

  • 01h00 – Neelix & Vegas
  • 00h00 – Omiki
  • 22h00 – Departamento
  • 21h05 – Anna

Espaço Favela

  • 19h10 – MC Cabelinho convida TZ da Coronel
  • 16h50 – Puterrier & MC Carol
  • 15h00 – Caio Luccas

Palco Supernova

  • 20h10 – NandaTsunami
  • 18h00 – Ananda
  • 16h00 – Isa Buzzi
  • 14h30 – Muse Maya

Palco Global Village

  • 19h10 – Soulidifield
  • 16h50 – Rio Bronx
  • 15h00 – Lambateria com Félix Robatto

12 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 – Maroon 5
  • 21h20 – Demi Lovato
  • 19h00 – J Balvin
  • 16h40 – Pedro Sampaio

Palco Sunset

  • 22h45 – Mumford & Sons
  • 20h10 – João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
  • 17h50 – Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • 15h30 – Criolo, Amaro & Dino

New Dance Order

  • 01h30 – Alok Pres. Rave The World
  • 00h00 – Alok & Family – Ekanta & Swarup
  • 23h00 – Gabe
  • 22h00 – Adam Sellouk
  • 21h05 – Bhaskar

Espaço Favela

  • 19h10 – Timbalada
  • 16h50 – Priscila Senna
  • 15h00 – Soul de Brasileiro

Palco Supernova

  • 20h10 – Delacruz
  • 18h00 – Milo J
  • 16h00 – Yago Oproprio
  • 14h30 – Celo Dut

Palco Global Village

  • 19h10 – Mestrinho
  • 16h50 – Hamilton de Holanda
  • 15h00 – Badi Assad

13 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 – Twenty One Pilots
  • 21h35 – Halsey
  • 19h10 – Lola Young
  • 17h00 – Ivete Sangalo

Palco Sunset

  • 22h50 – Zara Larsson
  • 20h20 – Marina Sena convida Céu
  • 18h05 – Joelma convida Viviane Batidão
  • 15h50 – Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

  • 01h30 – John Summit
  • 00h00 – Roddy Lima
  • 22h30 – Illusionize
  • 21h05 – Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

  • 19h10 – Dennis
  • 16h50 – Suel
  • 15h00 – Marvvila

Palco Supernova

  • 20h10 – Lourena
  • 18h00 – Sant
  • 16h00 – Bruna Black
  • 14h30 – Ar Baby

Palco Global Village

  • 19h10 -Haley Smalls
  • 16h50 – Lucy Alves
  • 15h00 – Kynnie

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos
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