Rock in Rio esgota dia de Elton John; veja datas com ingressos disponíveis

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O Rock in Rio anunciou que a data de 7 de setembro, que conta com Elton John e Gilberto Gil, está esgotada. O dia marca a apresentação única do ícone inglês da música pop.
A 11ª edição do festival ainda possui ingressos para as datas de 4 e 5, e 11 e 13 de setembro, que podem ser adquiridos no site da Ticketmaster. Os dias contam com shows de Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Stray Kids, Twenty One Pilots e Zara Larsson na programação.
A data mais recente esgotada no feriado da Independência, o line-up conta com Luísa Sonza e Roberto Menescal, Jon Batiste, Gilberto e Elton John encerrando o Palco Mundo. No Sunset, Vanessa da Mata convida Rubel, Roupa Nova e Guilherme Arantes; Péricles canta Motown, e Laufey comandam a programação. No Espaço Favela, as apresentações são de Belo, Mart’ália e Tiee.
Já o New Dance Order traz Fatboy Slim, Aline Rocha, Leo Janeiro & Simo Not Simon e Max Styler para o público. O Global Village reúne João Bosco, Joyce Moreno, Leila Pinheiro, Fernanda Takai e Wanda Sá, enquanto o Supernova recebe Alee, Zeca Veloso, Melly e Maui, completando uma programação que celebra a música em sua essência.
O público pode adquirir ingressos nas categorias Gramado e Comfort Zone, nas modalidades Inteira, Meia e Benefício Itaú, com 15% de desconto.
Confira o line-up completo:
04 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 – Foo Fighters
- 21h20 – Rise Against
- 19h00 – The Hives
- 16h40 – Nova Twins
Palco Sunset
- 22h45 – Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
- 20h10 – Hot Milk
- 17h50 – Detonautas convidam Biquini
- 15h30 – Di Ferrero
New Dance Order
- 01h30 – Steve Angello
- 00h00 – Giu x Carola
- 22h30 – Atkö
- 21h05 – Cat Dealers
Espaço Favela
- 19h10 – Rodrigo do CN
- 16h50 – Hitmaker
- 15h00 – GBZ7N
Palco Supernova
- 20h10 – Diogo Defante
- 18h00 – Venere Vai Venus
- 16h00 – Rock in Gil com Larissa luz
- 14h30 – Chady
Palco Global Village
- 19h10 – Paulinho Moska
- 16h50 – Leela
- 15h00 – Giovana Moraes
05 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 – Avenged Sevenfold
- 21h20 – Bring Me The Horizon
- 19h00 – MGK
- 16h40 – Sepultura
Palco Sunset
- 22h50 – Bad Omens
- 20h10 – Poppy
- 17h50 – Black Pantera convida Nervosa
- 15h30 – Malvada convida Day Limns
New Dance Order
- 01h30 – James Hype
- 00h00 – Volkoder
- 22h30 – Camina Jun x Eli Iwasa
- 21h05 – Victor Lou
Espaço Favela
- 19h10 – Major RD
- 16h50 – Canto Cego
- 15h00 – Quantum
Palco Supernova
- 20h10 – Supercombo
- 18h00 – Lvcas
- 16h00 – Mc Taya
- 14h30 – Zerobadass
Palco Global Village
- 19h10 – Korzus
- 16h50 – Noturnall + Russell Allen
- 15h00 – Rhegia
06 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 – Calvin Harris
- 21h20 – Black Eyed Peas
- 19h00 – Nelly
- 16h40 – Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
Palco Sunset
- 22h45 – Ne-Yo
- 20h10 – Jota Quest toca Tim Maia
- 17h50 – BaianaSystem
- 15h30 – Calema
New Dance Order
- 01h40 – Meduza
- 00h00 – Casa Bonita / Brisotti & Viot
- 22h30 – Liu
- 21h05 – Sofi Tukker
Espaço Favela
- 19h10 – Xamã
- 16h50 – Rael
- 15h00 – Budah
Palco Supernova
- 20h10 – João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50”
- 18h00 – Matanza Ritual
- 16h00 – Bayside Kings
- 14h30 – O Escritório
Palco Global Village
- 19h10 – Mohamed Ramadan
- 16h50 – Mãeana
- 15h00 – Bento Gil convida Flor Gil
07 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 – Elton John
- 21h20 – Gilberto Gil
- 19h00 – Jon Batiste
- 16h40 – Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset
- 22h45 – Laufey
- 20h10 – Péricles canta Motown
- 17h50 – Roupa Nova convida Guilherme Arantes
- 15h30 – Vanessa da Mata convida Rubel
New Dance Order
- 01h30 – Fatboy Slim
- 00h00 – Aline Rocha
- 22h30 – Leo Janeiro & Simo Not Simon
- 21h05 – Max Styler
Espaço Favela
- 19h10 – Belo
- 16h50 – Mart’nália
- 15h00 – Tiee
Palco Supernova
- 20h10 – Alee
- 18h00 – Zeca Veloso
- 16h00 – Melly
- 14h30 – Maui
Palco Global Village
- 19h10 – João Bosco
- 16h50 – Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
- 15h00 – Wanda Sá
11 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 – Stray Kids
- 21h20 – Alok – Keep Art Human
- 19h00 – Hwasa
- 16h40 – Nexz
Palco Sunset
- 22h45 – Jamiroquai
- 20h10 – PJ Morton
- 17h50 – Os Garotin convidam Duquesa
- 15h30 – Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara
New Dance Order
- 01h00 – Neelix & Vegas
- 00h00 – Omiki
- 22h00 – Departamento
- 21h05 – Anna
Espaço Favela
- 19h10 – MC Cabelinho convida TZ da Coronel
- 16h50 – Puterrier & MC Carol
- 15h00 – Caio Luccas
Palco Supernova
- 20h10 – NandaTsunami
- 18h00 – Ananda
- 16h00 – Isa Buzzi
- 14h30 – Muse Maya
Palco Global Village
- 19h10 – Soulidifield
- 16h50 – Rio Bronx
- 15h00 – Lambateria com Félix Robatto
12 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 – Maroon 5
- 21h20 – Demi Lovato
- 19h00 – J Balvin
- 16h40 – Pedro Sampaio
Palco Sunset
- 22h45 – Mumford & Sons
- 20h10 – João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
- 17h50 – Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
- 15h30 – Criolo, Amaro & Dino
New Dance Order
- 01h30 – Alok Pres. Rave The World
- 00h00 – Alok & Family – Ekanta & Swarup
- 23h00 – Gabe
- 22h00 – Adam Sellouk
- 21h05 – Bhaskar
Espaço Favela
- 19h10 – Timbalada
- 16h50 – Priscila Senna
- 15h00 – Soul de Brasileiro
Palco Supernova
- 20h10 – Delacruz
- 18h00 – Milo J
- 16h00 – Yago Oproprio
- 14h30 – Celo Dut
Palco Global Village
- 19h10 – Mestrinho
- 16h50 – Hamilton de Holanda
- 15h00 – Badi Assad
13 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 – Twenty One Pilots
- 21h35 – Halsey
- 19h10 – Lola Young
- 17h00 – Ivete Sangalo
Palco Sunset
- 22h50 – Zara Larsson
- 20h20 – Marina Sena convida Céu
- 18h05 – Joelma convida Viviane Batidão
- 15h50 – Carol Biazin convida Joyce Alane
New Dance Order
- 01h30 – John Summit
- 00h00 – Roddy Lima
- 22h30 – Illusionize
- 21h05 – Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka
Espaço Favela
- 19h10 – Dennis
- 16h50 – Suel
- 15h00 – Marvvila
Palco Supernova
- 20h10 – Lourena
- 18h00 – Sant
- 16h00 – Bruna Black
- 14h30 – Ar Baby
Palco Global Village
- 19h10 -Haley Smalls
- 16h50 – Lucy Alves
- 15h00 – Kynnie
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.