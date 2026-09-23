RS entra em alerta para colapso de barragem e inundação de rios

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A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou, nesta quarta-feira (23), que foram registradas 173 ocorrências em 167 municípios do estado. Até o momento, seguem confirmados quatro óbitos e cinco feridos. O órgão ainda emitiu alerta para inundação nas Ilhas de Porto Alegre e possibilidade de colapso na Barragem Arroio São Luís, em São Marcos.

Desde o início do monitoramento, em 18 setembro, já foram registradas 173 ocorrências em 167 municípios distintos, além de danos humanos ou materiais em 155 municípios. Os danos são, principalmente, vendavais, chuvas intensas, enxurradas, granizo, inundações, alagamentos e deslizamentos.

Entre os municípios que registraram óbitos neste período foram: Caxias do Sul, três óbitos confirmados e um ferido; Pelotas, com um óbito confirmado; São José do Norte com dois feridos; Aceguá com um ferido; Santa Maria com um ferido.

Já somam 605.900 pessoas afetadas, 786 pessoas desabrigadas e 4.559 pessoas desalojadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Quanto as escolas, 54 estabelecimentos de ensino estão danificados.

Inundação no Guaíba e Jacuí

A Defesa Civil ainda alertou severo para possível inundação no lago Guaíba, o que afeta diretamente as Ilhas de Porto Alegre. O risco é válido, segundo o órgão, até o período da noite desta quinta-feira (24). O principal pedido do órgão é que a população evite áreas inundáveis na região. Outro alerta de inundação também vale para o Rio Jacuí, localizado em Eldorado do Sul. O aviso vale até 17h15 desta quinta-feira (23).

Colapso da Barragem Arroio São Luís

Sobre o possível colapso da Barragem Arroio São Luís, localizada no município de São Marcos, região próxima a Caxias do Sul, o alerta pede que os moradores se preparem para evacuar, caso a barragem estoure. O órgão reforça que todos da região estejam atentos às orientações dos órgãos de emergência e preparados para evacuação.

Previsão para os próximos dias na Região Sul

Segundo a previsão da Climatempo para esta quinta-feira (24) para o Sul do país é de que a massa de ar frio associada a uma área de alta pressão no oceano mantém o tempo estável e sem chuva nos três estados.O início do dia será de frio, com risco de geada na Campanha e no Sudeste do Rio Grande do Sul, além das serras Gaúcha e Catarinense.

Porém, durante a tarde, as temperaturas sobem gradualmente, principalmente no oeste da região. No noroeste gaúcho, a umidade relativa do ar fica baixa, com índices entre 21% e 30%.

*Sob supervisão de Thiago Félix

TópicosChuvasRio Grande do Sul

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anaclaracampos.

Conteúdo Original / Fonte: anaclaracampos