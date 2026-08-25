25/08/2026
ContilNet Notícias Logo
25/08/2026
ContilPop
Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026
Morre Dolly Parton, aos 80 anos, ícone do country
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela
Filipe Ret fecha acordo e encerra processo por ataques virtuais contra fã
Bianca Andrade desabafa sobre origem na periferia e cobrança profissional
Anitta surge com camisa da Grande Rio e grava samba em meio a rumores
Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa
Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões
Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

Ruas de La Paz sofrem com acúmulo de lixo em meio à greve dos garis

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Ruas de La Paz sofrem com acúmulo de lixo em meio à greve dos garis

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Pilhas de lixo se acumularam nas ruas de La Paz, capital da Bolívia, nesta terça-feira (25), enquanto os trabalhadores do setor de limpeza urbana da Bolívia mantinham uma greve de duas semanas por questões salariais.

Funcionários da empresa de coleta de lixo La Paz Limpia, que realizaram um protesto em frente à prefeitura da capital, exigiram do governo municipal um reajuste salarial e uma revisão das tarifas em resposta ao aumento dos custos dos combustíveis.

Com a continuidade da greve, o lixo segue se acumulando nas ruas, próximo a hospitais e estabelecimentos comerciais, gerando mau cheiro e atraindo animais urbanos.

“As caçambas de lixo estão completamente lotadas. Onde devemos colocar o lixo? Estou guardando o lixo em casa para não ter que trazê-lo para cá; estamos ficando doentes”, disse à Reuters Hilda Tarquino, uma moradora insatisfeita.

Trabalhadores do setor de limpeza urbana confirmaram na terça-feira que continuariam com os protestos contra o governo, após o fracasso das negociações.

Em resposta à greve em curso, a prefeitura acionou um plano de emergência para a gestão de resíduos e, no sábado (22), mobilizou mais de 4 mil funcionários municipais, moradores e voluntários, além de maquinário e veículos, para remover o lixo das áreas afetadas pela paralisação dos coletores, segundo a imprensa nacional.

Segundo o prefeito de La Paz, Cesar Dockweiler, os esforços para a gestão de resíduos continuam, embora sejam insuficientes.

“Até o momento, o governo municipal já tem capacidade para coletar 50% de todos os resíduos sólidos”, afirmou.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: lucasoliveira
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.