Ruas de La Paz sofrem com acúmulo de lixo em meio à greve dos garis

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Pilhas de lixo se acumularam nas ruas de La Paz, capital da Bolívia, nesta terça-feira (25), enquanto os trabalhadores do setor de limpeza urbana da Bolívia mantinham uma greve de duas semanas por questões salariais.

Funcionários da empresa de coleta de lixo La Paz Limpia, que realizaram um protesto em frente à prefeitura da capital, exigiram do governo municipal um reajuste salarial e uma revisão das tarifas em resposta ao aumento dos custos dos combustíveis.

Com a continuidade da greve, o lixo segue se acumulando nas ruas, próximo a hospitais e estabelecimentos comerciais, gerando mau cheiro e atraindo animais urbanos.

“As caçambas de lixo estão completamente lotadas. Onde devemos colocar o lixo? Estou guardando o lixo em casa para não ter que trazê-lo para cá; estamos ficando doentes”, disse à Reuters Hilda Tarquino, uma moradora insatisfeita.

Trabalhadores do setor de limpeza urbana confirmaram na terça-feira que continuariam com os protestos contra o governo, após o fracasso das negociações.

Em resposta à greve em curso, a prefeitura acionou um plano de emergência para a gestão de resíduos e, no sábado (22), mobilizou mais de 4 mil funcionários municipais, moradores e voluntários, além de maquinário e veículos, para remover o lixo das áreas afetadas pela paralisação dos coletores, segundo a imprensa nacional.

Segundo o prefeito de La Paz, Cesar Dockweiler, os esforços para a gestão de resíduos continuam, embora sejam insuficientes.

“Até o momento, o governo municipal já tem capacidade para coletar 50% de todos os resíduos sólidos”, afirmou.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: lucasoliveira