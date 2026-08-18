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Samara Martins é a candidata do Unidade Popular ao pleito presidencial

Por Agência Brasil
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Samara Martins é a candidata do Unidade Popular ao pleito presidencial

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© Instagram/ @unidadepopular

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Candidata pelo partido Unidade Popular (UP), Samara Martins Feitosa é natural da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem 38 anos e é formada em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Raquel Brício (UP) compõe a chapa como vice.

Antes mesmo de trabalhar como cirurgiã-dentista no Sistema Único de Saúde (SUS), iniciou a trajetória política pelo movimento estudantil, quando atuou na Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte (AMES-BH) e na União Nacional dos Estudantes (UNE), como diretora de mulheres.

Na eleição de 2022, compôs como vice na chapa de Leonardo Péricles à Presidência, com quem formou a única candidatura formada exclusivamente por pessoas negras.

Fundada em 2016, a UP é um partido anticapitalista que luta pelo poder popular e pelo socialismo. É ligado a movimentos sociais de defesa das causas da juventude, das mulheres, da população negra e contra os privilégios das populações mais ricas.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Fabíola Sinimbu – Repórter da Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Fabíola Sinimbu - Repórter da Agência Brasil
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