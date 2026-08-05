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Santander anuncia Daniel Bassan como novo vice-presidente do SCIB

Por CNN Brasil
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Santander anuncia Daniel Bassan como novo vice-presidente do SCIB

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O Santander Brasil anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação de Daniel Bassan como vice-presidente do Santander Corporate & Investment Banking (SCIB), área especializada em soluções financeiras de grandes empresas.

Segundo o comunicado divulgado pela instituição financeira, o executivo integrará o Comitê Executivo do Banco. Sua chegada está prevista para o início de 2027.

Enquanto isso, Rafael Kappaz, atual chefe de Tesouraria e Mercados do Santander Brasil, seguirá como responsável pelo SCIB no Brasil.

Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, Bassan chega ao Santander depois de atuar como CEO do UBS para Brasil e América Latina.

Além disso, já ocupou cargos de liderança no Credit Suisse e no BTG Pactual.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por marinacardoso.

Conteúdo Original / Fonte: marinacardoso
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