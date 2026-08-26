Santos quita pendências financeiras com elenco, diz Mattos

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O Santos quitou parte das pendências financeiras que tinha com o elenco nesta quarta-feira (26), horas antes do clássico contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Nubank Parque.

A informação foi divulgada por Alexandre Mattos, executivo de futebol do clube alvinegro. Segundo o dirigente, o Santos colocou em dia dois direitos de imagem que estavam em atraso com o elenco, demonstrando um “esforço muito grande” da gestão.

“Hoje, o Santos fez um esforço muito grande. Queria parabenizar o presidente, a gestão. Colocamos dois direitos de imagem em dia”, disse Mattos, em entrevista à GE TV.

Entenda as pendências do Peixe

De acordo com Alexandre Mattos, apesar da regularização, o Peixe ainda deve cerca de quatro dias referentes a um direito de imagem aos jogadores. Esta pendência, porém, não impediu a quitação de parte dos atrasos mais antigos.

O Santos priorizou a regularização das pendências internas com o elenco antes de derrubar o transfer ban em vigor. Para ficar livre para registrar novos jogadores, o Peixe precisa se acertar com o Monaco, da França, clube ao qual deve valores.

Alexandre Mattos explicou que a diretoria tem como foco principal “arrumar a casa” e estabilizar as finanças do clube. “Nossa prioridade é arrumar a casa. Nesse momento, a prioridade foi essa. Estamos muito próximos das coisas internas”, afirmou o executivo de futebol.

Santos ainda pensa em contratações

Ele ressaltou que novas contratações só serão pensadas após a quitação do transfer ban e a garantia de novas receitas, dentro de um planejamento orçamentário rigoroso. “Assim que pagarmos o transfer ban, vamos pensar em contratação”, completou Mattos.

O Santos, vale lembrar, espera derrubar o transfer ban nos próximos dias para concluir a contratação do volante Arthur, que está livre no mercado após passagem pelo Grêmio, uma vez que as pendências com o elenco estejam ajustadas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites