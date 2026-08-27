São ilações tiradas de telefonema, diz Lula sobre Lulinha e lobista

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (27), as investigações contra Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, são fruto de “ilações tiradas de telefonemas” e que não existe nenhuma acusação contra o filho.

“Não tem nenhuma acusação, são ilações tiradas de um telefonema. Conheço isso muito bem porque já vivi isso. Eu não sou do Ministério Público, não sou delegado, não sou juiz. Sou presidente da Republica e pai do Fábio. Se o Fábio cometeu qualquer ilícito, ele tem que pagar como qualquer cidadão”, disse o candidato à reeleição em entrevista ao Jornal Nacional.

“Se o Fábio cometeu qualquer ilícito, ele vai ter que pagar como qualquer outro cidadão”, prosseguiu.

Lula ainda disse que “está muito tranquilo quanto presidente” e que Fábio não será protegido por ser filho dele. “Ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem que provar a inocência dele, e eu tenho certeza que ele vai ser inocente”, defendeu.

O petista disse que a Polícia Federal já está investigando o caso e que ele espera que haja um julgamento. “Se tiver que vir prestar depoimento, ele prestará depoimento.”

*Em atualização

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leticiamoreira.

Conteúdo Original / Fonte: leticiamoreira