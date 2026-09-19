São Paulo volta a vencer Flamengo e está na final do Brasileiro Feminino

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O São Paulo está na final do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. O Tricolor venceu o Flamengo por 1 a 0, neste sábado (19), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP, no segundo jogo da semifinal e garantiu a vaga na decisão com o placar agregado de 4 a 1.

O gol da vitória das Majestosas saiu nos minutos finais da partida. Mylena fez passe para Kesya Senna, que saiu cara-a-cara com a goleira flamenguista e finalizou rasteiro para balançar as redes e carimbar a vitória do São Paulo.

Esta é a segunda vez que o São Paulo vai disputar uma final de Campeonato Brasileiro Feminino. A primeira vez foi em 2024, quando o time ficou com o vice-campeonato após derrota para o Corinthians.

⚽️ Kesia Sena marcou para o Tricolor! — São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) September 19, 2026

Próximo compromisso

Os jogos da final do Brasileiro Feminino estão previstos para os dias 27 de setembro e 4 de outubro. O adversário do Tricolor Paulista será o vencedor do duelo entre Corinthians e Bahia.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por ludmilacandal.

Conteúdo Original / Fonte: ludmilacandal